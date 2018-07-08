جابجایی سه میلیون و ۸۰ هزار مسافر از طریق اتوبوس های اصفهان

علیرضا جعفری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر ساله با یک روند کاهشی در حوزه حمل مسافر روبه روایم و به طور میانگین این کاهش مسافر بین پنج تا هشت درصد بوده است.

وی بیان داشت: در سه ماهه ابتدای امسال از طریق پایانه های مسافربری اصفهان، سه میلیون و ۸۰ هزار نفر جابه جایی مسافر داشتیم که این آمار به نسبت سال گذشته ۱۳ درصد کاهش داشته است.

رقابت شرکت های مسافربری برای جذب مسافر

حمل و نقل اداره کل راهداری و جاده ای اصفهان اعلام کرد: طی سه ماهه سال گذشته، سه میلیون و ۵۶۱ هزار مسافر از طریق اتوبوس های بین شهری اصفهان جابجا شدند.

وی با بیان اینکه شرکت‌های مسافربری بین شهری هر کدام بدنبال راهکاری برای جذب مسافر هستند و به عنوان مثال در یکی از شرکت‌ها غذای سالم و میان وعده های سالم را جایگزین تنقلات داخل اتوبوس کردیم، گفت: امروز شرکت‌های مختلف در رقابت با یکدیگر هستند و با بازاریابی بدنبال جذب مسافر هستند.

جعفری بیان داشت: این در حالی است که برخی از شرکت‌ها نیز با دادن غذای گرم به مسافرین و در اختیار قرار دادن اینترنت بدنبال جذب مسافر هستند.

در حوزه حمل مسافر با رکود روبرو شده ایم

وی ادامه داد: قیمت بلیط اتوبوس یکسان است و هیچ گاه این امتیازهایی که به مسافر داده می شود را روی قیمت محاسبه نمی کنند.

حمل و نقل اداره کل راهداری و جاده ای اصفهان اعلام کرد: قیمت بلیط اتوبوس سال گذشته ۳۳ هزار تومان بود که امسال با ۲۰ درصد افزایش به ۳۹ هزار تومان رسیده است البته نرخ برخی از شرکت‌ها همچنان ۳۳ هزار تومان است.

وی با بیان اینکه بیشترین شکایات مردمی که تاکنون گزارش شده، تاخیر در حرکت است، ادامه داد: امروز با رکود شدید در حوزه مسافربری مواجه ایم.

جعفری با بیان اینکه در صورتی که کسی از نحوه ارائه خدمات و راننده و کیفیت اتوبوس شکایتی داشته باشد می تواند با شماره تلفن ۳۵۰۵۹ تماس بگیرد، افزود: در صورتی که شکایتی از راننده داشته باشیم در کمیسیون ماده ۱۱ مطرح و بررسی می شود و در صورتی که مشتری از کیفیت اتوبوس و خدمات ناراضی باشد در کمیسیون ماده ۱۲ که تخلفات شرکت حمل و نقل مطرح می‌شود، مورد بررسی قرار می گیرد.