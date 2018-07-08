اجرای طرح ضربتی شناسایی انشعابات غیر مجاز منطقه سروک

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قلندری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی دو روز اخیر طرح ضربتی شناسایی و جمع آوری انشعاب های غیر مجاز آب در منطقه سروک شهرستان بویراحمد انجام گرفت و تخلفات متعددی در این حوزه شناسایی شد.

قلندری با بیان اینکه استفاده از آب شرب برای کشاورزی از جمله تخلفات انجام گرفته در این منطقه است، گفت: نصب خودسرانه انشعاب توسط مالکین و تعدد انشعاب های غیر مجاز از جمله تخلفات محرز شده در منطقه سروک بود.

وی افزود: وصل مجدد انشعاب خانه باغ های این منطقه با پرداخت جریمه و خرید قانونی انشعاب انجام می شود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری یاسوج خاطرنشان کرد: در شهر یاسوج دچار کمبود آب هستیم و تخلفات سرقت آب و استفاده غیر مجاز به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

وی با بیان اینکه آبفای شهری از این تخلفات نخواهد گذشت، تاکید کرد: افراد دارای انشعاب غیر مجاز باید نسبت به جمع آوری این تخلفات اقدام کنند. این تخلفات دیر یا زود شناسایی و با پیگرد قانونی مشمول جریمه های سنگین خواهد شد.

قلندری گفت: طرح شناسایی و جمع آوری انشعاب های غیر مجاز شهر یاسوج و روستاهای اقماری به شکل متناوب و مداوم انجام می شود.