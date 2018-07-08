برگزاری یادروز مهدی آذریزدی و روز ملی ادبیات کودک و نوجوان

زهرا افتخاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: روز یکشنبه ۱۸تیرماه اعضا در تمامی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس برای آرامش روح این نویسنده بزرگ آمرزش می طلبند، وبازدیدهایی هم به این مناسبت از آرامگاه بزرگان ادب و فرهنگ کشور از جمله حافظ و سعدی برای اعضا در نظر گرفته شده است.

وی افزود: هدف ما در کانون این است که هیچگاه نباید به شرایط موجود راضی و قانع بود و همواره باید کوشید تا با اندیشه و نگاه‌های نو به پیش رفت و در حوزه کودک مطالبی را تهیه کرد تا بتوان در تعالی و ترقی و رسیدن به حیات طیبه نقشی اساسی ایفا کرد و مخاطبان را راضی نگه داشت.

افتخاری اعلام کرد: برنامه های پیش روی این کانون در روز هجدهم تیرماه با گرامیداشت یاد مهدی آذریزدی، پدر ادبیات کودک و نوجوان، در تمامی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس برگزار می شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان فارس با بیان اینکه یکی از اهداف ادبیات کودک و نوجوان آموزش است، اما هدف دیگر خلاقیت است، افزود: ما وظیفه داریم به عنوان متولیان ادبیات کودک زمینه های خلاقیت واستعدادیابی را در گروه مخاطب فراهم کنیم گرچه در کشور به اندازه کودکان کتاب وجود دارد، اما کتابخوان نداریم، نهادهای مختلفی کتاب‌های رایگان می‌دهند، اما خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی، دنبال کتاب نیستند و این دردآور است.

افتخاری تصریح کرد: کشور ما از منابع قصه و شعر پر است، ما آنچه داریم از ادبیات غنی سرزمینمان و از حافظ و سعدی ودیگر شاعران مطرح کشورمان است وباید راهکارهایی برای ترویج کتابخوانی با روشهای جذاب وغیرمستقیم بکارگیریم واز پند و اندرز به صورت مستقیم باید دور باشیم.

وی در پایان تاکید کرد: مربیان ادبی و رابطین ادبی کانون وعلاقمندان به ادبیات کودک و نوجوان شامل حوزه‌های نویسندگی و ترجمه، شعر، قصه‌گویی، نقد، پژوهشگری، تصویرگری و روان‌شناسی در این دیدار به بحث و تبادل‌نظر درباره دیدگاه‌های خود و همچنین فعالیت‌های مشترک در مراکز فرهنگی وهنری کانون خواهند پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۸ تیرماه روز درگذشت مهدی آذریزدی به عنوان روز ادبیات کودکان و نوجوانان در تقویم رسمی کشور ثبت شده است.