طرح توسعه شهرستان «زهک» تصویب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی پیش از ظهر امروز در دیدار با معتمدین و بزرگان طوایف شهرستان زهک اظهار داشت： خرسندم خداوند توفیق داد تا امروز را در جمع مردم زهک حضور پیدا کنم.

وی با اشاره به اینکه بیش از این نیز به منطقه سیستان سفر داشته ام، افزود: باتوجه به مشکلات عدیده این منطقه باید از نخبگان و فرهیختگان برای حل مشکلات استفاده کرد.

وزیر کشور تصریح کرد: از ۳ ماه قبل برنامه ریزی برای سفر به منطقه سیستان انجام شده بود و دستگاه های احرایی موظف شده بودند تا مجموعه ای از اقداماتی که می توان برای بهبود شرایط این منطقه انجام داد را جمع بندی کنند.

وی با اشاره به اهمیت نقش مردم در پیشبرد اهداف توسعه ای بیان کرد：در دیدار با رهبر معظم انقلاب نیز طرح توسعه استانی را برای سه استان خوزستان، کردستان و سیستان و بلوچستان پیشنهاد دادیم.

رحمانی فضلی گفت： در بحث ساماندهی مرزها نیز دولت تمام تلاش خود را برای تامین منافع مرز برای مردم مناطق مرزی به کار بسته است.

وی با اشاره به اینکه در بحث مرزها نیازمند بازنگری هستیم، افزود： پس از انقلاب اقدامات زیادی در منطقه سیستان انجام شده است اما کافی نبوده زیرا ملت ایران در مجامع بی المللی مورد ظلم قرار گرفته است و هر روز با تحریمی جدید روبرو بوده است.

وزیر کشور خاطر نشان کرد: امروز برای دستیابی به توسعه باید از ظرفیت های موجود استفاده کنیم و یکی از زاه های مبارزه با تحریم اختیار بیشتر دادن به استانداران است تا هر استان به طور مستقل به رفع نیازهای خود بپردازد.

وی با اشاره به اینکه مردم منطقه سیستان مردمی مومن، متدین و با ایمان هستند، ادامه داد: سازمان عمران منطقه سیستان باید مجددا فعال شود و حتما باید سازمان مستقل توسعه ای برای این منطقه تدوین شود.

رحمانی فضلی بیان کرد: استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و معافیت های مالیاتی و ارائه تسهیلات از جمله دیگر برنامه هایی است که برای رفع برخی مشکلات منطقه باید مد نظر قرار گیرد.

وی گفت： یکی از عوامل توسعه خود مردم هستند و نباید نقش آن ها نادیده گرفته شود زیرا مردم می توانند همراه با مسئولان در اجرای طرح ها مشارکت کنند.

وزیر کشور تصریح کرد： باید از دولت و نظام زیرساخت های رفاهی شامل راه، آب و برق را طلب کرد و در این راستا باید حرمت مردم نیز حفظ شود و از همه ظرفیت ها بهره برداری کرد.