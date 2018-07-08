اسرائیل در انتخابات مجارستان مداخله کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، شرکت Black Cube که یک شرکت اطلاعاتی/جاسوسی است در انتخابات مجارستان که در ماه آوریل برگزار شد مداخله کرده است.

شرکت Black Cube یک شرکت جاسوسی خصوصی اسرائیلی است که توسط کارمندان سابق موساد (سرویس جاسوسی) رژیم صهیونیستی راه اندازی شده و پیشتر نام آن را در گزارش هایی در خصوص تلاش دولت دونالد ترامپ برای پرونده سازی علیه اعضای دولت باراک اوباما و تلاش برای زمین زدن برجام شنیده شده بود.

به نوشته جروزالیم پست، Black Cube با «جورج سوروس» میلیارد یهودی در ارتباط بوده و اقدامات خود در خصوص انتخابات مجارستان را با وی هماهنگ می کرد.

یادآور می شود که جرج سوروس متخصص انجام انقلاب های رنگی است و نام وی در دهه گذشته در خصوص وقوع اعتراضات ضد دولتی در کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی و انجام انقلاب های رنگی در این کشورها بارها شنیده شده است.

بر اساس این گزارش، این شرکت جاسوسی در زمان انتخابات مجارستان سعی کرده تا با ارتباط گرفتن با «سازمان های مردم نهاد» (NGO) و با استفاده از نام ها و هویت های غیر واقعی در روند انتخابات تاثیر بگذارد.

در سال های گذشته اختلافاتی میان «ویکتور اوربان» نسخت وزیر مجارستان و جورج سوروس بوجود آمده بود. به اعتقاد اوربان هجوم مهاجران به اروپا خواسته اوست و این سوروس است که بروکسل، سازمان ملل متحد، مخالفان و سازمان های غیر دولتی را بازی داده است.

اوربان سه هفته پیش از انتخابات در جشن ملی، هواداران خود را به جنگ و مقابله با این نیروهای داخلی دعوت کرده و گفته بود: «ما با آنچه امپراطوری سوروس در مجارستان انجام می دهد و قصد انجام آنرا دارد، مبارزه می کنیم. مجارستان، میهن و زندگی ماست، ما میهن دیگری نداریم. تا آخر به این مبارزه ادامه می دهیم و هرگز دست از مبارزه نخواهیم کشید.»