روشهای سنتی تولیدات کشاورزی پاسخگوی نیازها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی پیش ازظهر یکشنبه در همایش شمیم فرهنگ مدیریت جهادی، با بیان اینکه استقلال و خودکفایی جامعه، سبد خانوار روزانه مردم و سلامت مردم بواسطه تغذیه مربوط به تلاش مجموعه جهاد کشاوری است، بر اهمیت تلاش مجموعه وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد و افزود: تلاش این مجموعه بنیادین بوده و باید این خدمت و ارزشمندی برای مردم تبیین شده و به‌صورت فرهنگ درآید.

نماینده ولی فقیه در وزرات جهاد کشاورزی، یکی از اساسی‌ترین خدمات را مربوط به تغذیه جامعه دانست و ازجمله نشانه‌های تمدنی و رشد و توسعه هر ملتی را تغذیه سالم، با کیفیت و فراگیر برشمرد.

وی با بیان اینکه استقلال غذایی کمک به استقلال ملی خواهد کرد، ادامه داد: ملتی که در مایحتاج روزانه‌اش متکی به دیگران نباشد امکان مقاومت خواهد داشت و می‌تواند روبروی زیاده‌خواهان بایستاد.

تقوی با بیان اینکه در برخی اقلام تولیدی مانند اقلام خوراکی نمی‌توان حتی نوسان ۲۴ ساعت را تحمل کرد، افزود: اگر مردم امکانات روزانه معمول را نداشته باشند و گرسنه باشند، توان مقاومت نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه وظیفه روحانیت تنها برگزاری نماز و خواندن خطبه نیست و باید زندگی مردم را اداره کرد، در رابطه با فلسفه حضور روحانیت و نهاد رهبری در جهاد کشاورزی، گفت: جهاد کشاورزی کارمند طلبه نیاز ندارد و ما آمده‌ایم تا مسائل فرهنگی را در اساسی‌ترین مسئله مردم که تغدیه است، دنبال کنیم.

نماینده ولی فقیه در وزرات جهاد کشاورزی با بیان اینکه روحانیت بستر ذهنی و فکری لازم را برای کارشناسان علمی آماده کرده تا کشاورزی به سمت علمی شدن پیش رود، افزود: امروز دیگر روش‌های سنتی پاسخ‌گو نبوده و نمی‌تواند نیاز جامعه را تأمین کنند و همه باید بسیج شویم تا از روش‌های علمی، تجربیات دنیا و تلاش محققان خود استفاده کنیم و کشاورزان را تشویق به استفاده از علم کنیم.

وی با اشاره به ۲۷ مرکز تحقیقاتی در وزارت جهاد کشاورزی، گفت: وزارت جهاد دارای ذخیره علمی و تحقیقی عظیم و نیروی علمی کم‌نظیری است و برای نتیجه‌بخشی باید این تحقیقات تا کف روستاها و مزارع برود و اکنون حرکت‌های خوبی در این زمینه آغاز شده است.

نماینده ولی فقیه در وزرات جهاد کشاورزی حضور روحانیت را در مجموعه وزارت جهاد غنیمت برشمرد و بر قدردانی از این حضور و استفاده از علمای فاضل در جهت پیشرفت کار تأکید کرد و افزود: کار علمی و تحقیقاتی برای محققان است اما بخش‌هایی باید از جای دیگر حل شود و این به مدیریت شما باز می‌گردد که چگونه از آنها استفاده کنید.

تقوی با اشاره به وجود یک هزار و ۳۰۰ مرکز خدمات کشاورزی در سراسر کشور، گفت: بیش از ۱۰ هزار نیرو در این مراکز خدماتی وجود دارد و چه خوب است تا در هر مرکز یک روحانی هم داشته باشیم تا مردم را در ترویج و آموزش مسائل مورد نیاز کشاورزی مانند آبیاری نوین توجیه کند.

نماینده ولی فقیه در وزرات جهاد کشاورزی با اشاره به لزوم پیوست فرهنگی در هر فعالیتی و با بیان اینکه این پیوست فرهنگی را باید روحانیت پیاده و دنبال کند، ادامه داد: باید به جامعه و در میان مردم رفت تا کار را برای پیشرفت آماده‌تر کرد و بخاطر اعتقادات روستائیان به روحانیت، آنها کمک کار ارزشمندی خواهند بود و کار را تسهیل خواهند کرد.

وی با بیان اینکه ما در برخی اقلام به شدت وابسته به خارج هستیم که در زمان تحریم ما را با مشکل مواجه خواهند کرد، از جمله آنها به روغن خوراکی اشاره و بر گسترش کشت دانه‌های روغنی همچون کلزا تأکید کرد و گفت: میزان مصرف روغن کشور یک میلیون و هزارو ۲۰۰ تن و تولید داخل تنها ۱۲۰ هزار تن است.

تقوی موارد مورد نیاز هر سازمانی را قانون، ساختار و نیروی انسانی برشمرد و افزود: در هر تشکیلاتی نیروی انسانی حرف اول را می‌زند و دو مدیر می‌توانند از یک قانون دو استفاده متضاد داشته باشند که یکی موجب کندی کار و دیگری موجب تسریع کار خواهد شد.

وی با بیان اینکه ساختار اداری ما در برخی سازمان‌ها مشکل دارند و مردم را بسیار معطل می‌کنند، افزود: هنوز نتوانستیم بعد از انقلاب یک نظام اداری گویا، روان و متناسب با آرمان‌های انقلاب و نیازهای مردم و پیشرفت‌های جهان تنظیم کنیم.