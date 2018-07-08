کشف ۲۴۰ تن موادمخدر در سه ماهه نخست سال جاری

به گزارش خبرنگارمهر، همایش مبارزه با موادمخدر صبح یکشنبه در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شفت با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر گیلان با اشاره به اهمیت موضوع مبارزه با موادمخدر، اظهار کرد: نظام مقدس اسلامی در راه این مبارزه سه هزار و ۸۰۰ تن از بهترین جوانان خود را تقدیم کرده است.

محمدحسین شاهکویی با بیان اینکه از موادمخدر و اعتیاد امروزه به عنوان شوک هزاره سوم نام برده می شوند، افزود: موادمخدر چهارمین بحران جهانی بعداز بحران فقر و رشد جمعیت، محیط زیست و تهدیدات هسته ای است.

کشف بیش از ۲۴۰ تُن انواع موادمخدر در سه ماهه نخست سال جاری در کشور

وی با اشاره به اینکه بیش از ۲۵۵ میلیون نفر از جمعیت جهان حداقل یکبار موادمخدر مصرف کرده اند، گفت: از این بلای خانمان سوز به عنوان چهارمین منبع پرسود درآمدی در سطح جهان نام برده می شود.

دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر گیلان همچنین به سود خالص بیش از هزار میلیارد دلاری این صنعت نیز اشاره و خاطرنشان کرد: طی سال گذشته بیش از سه هزار و ۷۵۰ کیلوگرم انواع موادمخدر در کشور کشف و ضبط شد.

وی در ادامه با بیان اینکه طی سه ماهه گذشته سال جاری بیش از ۲۴۰ تن انواع موادمخدر در کشور کشف و ضبط شده است، تصریح کرد: بالا بودن میزان کشف موادمخدر در ایران به دلیل همجواری با کشور افغانستان بوده که بیش از ۹۰ درصد موادمخدر جهان را تولید می کند.

شاهکویی با تأکید براینکه تازمانی که برای این معضل اجتماعی تقاضا وجود دارد عرضه نیز هست، ادامه داد: امروز باید برنامه های ما در حوزه مبارزه با موادمخدر به سمت پیشگیری حرکت کند.

دستگیری بیش از ۳۰۰ خرده فروش روزانه در کشور

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد از خرده فروشان موادمخدر خود مصرف کننده ماده مخدر بوده اند، افزود: روزانه بیش از ۳۰۰ خرده فروش در سطح کشور دستگیر می شوند.

به گفته این مسئول آمریکا به سرکردگی ناتو در سال ۲۰۰۱ با شعار مبارزه با موادمخدر وارد افغانستان شد و دنیا متصور بود که با ورود این کشور شاهد کاهش تولید موادمخدر در افغانستان خواهیم بود که در سال ۲۰۱۵ سطح زیر کشت خشخاش و شاهدانه در این کشور چهار هزار و ۲۱۲ درصد رشد داشت.

دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر گیلان با اشاره به تولید بیش از ۹ هزار تُنی تریاک در سال گذشته از افزایش چهار هزار و ۷۶۵ درصدی آن در افغانستان بعداز ورود آمریکا و ناتو خبرداد و گفت: این نشان دهنده ناامیدی کشورهای استکباری از نابودی نظام مقدس اسلامی با استفاده از جنگ بوده و فروپاشی نظام اجتماعی با هدف قرار دادن بنیان خانواده ها را از طریق گسترش مصرف موادمخدر در دستور کار دارند.

وی با تأکید بر ضرورت کسب مهارت فرزندپروری از سوی خانواده ها، خاطرنشان کرد: آموزش و آگاهی بخشی به جامعه به ویژه خانواده در راستای پیشگیری و مبارزه با مصرف موادمخدر لازم و ضروری است.

شاهکویی با اشاره به افزایش ۷۰۰ برابری تولید موادمخدر صنعتی، تصریح کرد: باید برنامه هایی در راستای کاهش آسیب مصرف موادمخدر و پیشگیری مدنظر قرار دهیم.

ضرورت هوشیاری مردم و مسئولان در برابر توطئه جدید دشمنان

فرماندار شفت در این همایش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره چهار هزار شهید مبارزه با موادمخدر، اظهار کرد: امروز موضوع موادمخدر و مبارزه با این معضل مهم ترین مسئله دولت ها به ویژه نظام مقدس اسلامی را تشکیل می دهد.

محمدرضا محسنی با بیان اینکه امروز شرایط کشور و حوادث عرصه بین الملل در راستای ایجاد جنگ اقتصادی است، افزود: آمریکا با خروج از برجام و ایجاد اتاق فکر جنگ اقتصاد علیه نظام مقدس اسلامی به دنبال دستیابی به اهداف خود است.

وی با اشاره به اینکه این توطئه به شکل های مختلف و از سوی دولت های روی کارآمده در آمریکا طی سال گذشته علیه نظام استفاده شده است، گفت: آنها به دنبال فشار علیه نظام و ایجاد نارضایتی و یأس در میان جامعه اسلامی و ملت ایران هستند.

فرماندار شفت در ادامه با بیان اینکه دشمنان نظام از مطالبات به حق مردم برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند، خاطرنشان کرد: برای مقابله با این توطئه هوشیاری و آگاهی ملت ایران و مسئولان در همه سطوح لازم و ضروری است.

وی با تأکید برضرورت ایجاد ارتباط نزدیک میان مردم و مسئولان، تصریح کرد: ملت باید بدانند مسئولان از مشکلات جامعه باخبر بوده و در راستای حل آن تلاش می کنند.

خطر کاهش سن مصرف مواد در کشور

محسنی همچنین به عملکرد شهرستان در حوزه مبارزه با موادمخدر نیز اشاره کرد و یادآورشد: اقدامات مناسبی در این حوزه از سوی شورای تأمین شهرستان و مأموران انتظامی و نظامی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه باید برای مبارزه با این بلای خانمان سوز باید در جهات مختلف تقسیم کار صورت گیرد، ادامه داد: این نقسیم باید در حوزه سخت افزاری یعنی مبارزه و نرم افزاری در بخش پیشگیری صورت گیرد.

فرماندار شفت بر نقش همه دستگاه ها در حوزه پیشگیری از مصرف مواد مخدر تأکید کرد و افزود: کاهش سن مصرف موادمخدر و همچنین گرایش بانوان و جوانان بنیان خانواده و آینده کشور را تهدید می کند لذا مسئولان باید اقدامات موثری از سوی همه دستگاه ها انجام شود.