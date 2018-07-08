دیوار حائل افزایش امنیت اروپا را بدنبال داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی پرسه، «دیان ملوف» یکی از مدیران امنیتی پلیس مرزی بلغارستان در خصوص دیواره سیم خاردار میان مرز بلغارستان و ترکیه اظهار داشت: این دیوار ۲۷۰ متری توانسته تا حد زیادی امنیت کشورهای غرب اروپایی را افزایش دهد.

وی در ادامه افزود: ما تجهیزات زیادی در مرز مستقر کرده ایم. چنانچه فرد یا افرادی از مرز ترکیه به این دیوار نزدیک شوند آژیرهایی به صدا در آمده و نیروهای حفاظتی را مطلع می کنند.

این نیروی بلغاری همچنین تاکید کرد: این مرز یکی از مبادی ورودی پناهجویان به کشورهای اروپایی بود که این دیواره سیم خاردار توانسته مانع از ورود پناهجویان شود.

دیواره سیم خاردار از سال گذشته در مرز مشترک بلغارستان و ترکیه با تلاش دولت صوفیه احداث شده است.

گفتنی است مرزهای بلغاستان و یونان مسیر مهم و اصلی گذر غیرمجاز و مهاجرت از ترکیه به سمت کشورهای اروپای غربی محسوب می شود.