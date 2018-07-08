جمع آوری آبهای سطحی دغدغه شهرداری/آنفولانزای مرغی فعلامشاهده نشده

به گزارش خبرنگار مهر، نادر داوودی صبح امروز یک شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان بناب با اعلام این مطلب افزود: با توجه به شروع فصل گرما با قطع شدن برق استخر در ارائه خدمات تفریحی و آموزشی با مشکل مواجه شده و این مسئله نارضایتی شهروندان را به دنبال دارد.

وی همچنین با بیان اینکه با شروع فصل گرما و زمان برداشت گندم احتمال افزایش آتش سوزی در مزارع گندم وجود دارد؛ افزود: با اعزام خودروهای آتش نشانی برای خاموش کردن حریق در مزارع کشاورزان روستاهای دورافتاده، با وقوع آتش سوزی احتمالی در سطح شهر با کمبود خودرو آتش نشانی مواجه می شویم.

کلیددار شهر بناب از مسئولان خواست از طریق سازمان شهرداری ها و دهیاری ها با دریافت تسهیلات کم بهره نسبت به خرید و تجهیز خودرو آتش نشانی با خودرو پیشرو اقدام نمایند.

داوودی سپس جمع آوری آب های سطحی را از دیگر دغدغه های شهرداری اعلام و اظهار کرد: برای حل مشکل آب های سطحی ورودی روستای زاوشت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته و در حال واگذاری به پیمانکار هستیم که امیدواریم قبل از شورع فصل بارندگی ها شاهد حل این مشکل در این محل باشیم.

وی اذعان کرد: در ورودی روستای قره چپق نیز که شاهد مشکل آب های سطحی هستیم، در صورت رفع مشکل معارض حل مشکل این محل نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد.

اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از شیوع بیماری آنفولانزای مرغی

این گزارش حاکی است، رئیس اداره دامپزشکی بناب نیز در این جلسه با بیان اینکه معمولاً شیوع بیماری آنفولانزای مرغی در نیمه های دوم سال رخ می دهد؛ گفت: بر اساس آخرین اخبار این بیماری در شهرهای آستارا و اصفهان مشاهده شده و خوشبختانه در آذربایجان شرقی فعلاً موردی مشاهده نشده است.

عبدالرضا حنیفی با اشاره به لزوم حساس بودن مسئولان و بخش خصوصی برای جلوگیری از شیوع این بیماری در منطقه افزود: برخی مرغداری های غیرمجاز که اقدام به جوجه ریزی کرده بودند، با دستور مقام قضایی نسبت به پلمپ این مرغداری ها اقدام شد و مرغداری هایی که الان فاقد جوجه هستند، می توانند برای صرفه جویی بیشتر نسبت به قطع برق این واحدها اقدام کنند.

وی تصریح کرد: علیرغم پیگیری های مسئولان برخی مرغداری های غیرمجاز اقدام به جوجه ریزی کرده اند که تذکرات لازم به این واحدها داده شده است.

باید از اقدامات نمایشی در قطعی برق خودداری و پرهیز کنیم

بنابراین گزارش، معاون فرماندار بناب که ریاست جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان را برعهده داشت، طی سخنانی مدیریت هوشمندانه در مصرف برق را یادآور شد و گفت: ادارات باید در مصرف برق طوری مدیریت کنند که شاهد قطعی برق نباشیم.

امیرعباس سلطانپور با اشاره به قطعی های اخیر برق اظهار کرد: با توجه به کمبود برق بنا به دستور شخص استاندار مصرف برق در شهرستان ها باید ۲۰ درصد کاهش یابد.

به گفته وی، بر اساس دستورالعمل ابلاغی برق مصرفی در فصل تابستان ۲۰ درصد بایستی نسبت به سال قبل کاهش یابد.

معاون نماینده عالی دولت در شهرستان بناب تصریح کرد: در بحث قطعی برق باید از اقدامات نمایشی پرهیز کنیم.

این گزارش می افزاید، مدیرامور برق بناب نیز در این جلسه از کاهش مصرف حداقل ۲۰ درصدی برق براساس دستورالعمل ابلاغی خبرداد و گفت: مدیریت درست و بهینه در مصرف برق مانع قطعی برق در شهرستان خواهد شد.

مجرد با انتقاد از مصرف بالای برق در برخی ادارات شهرستان گفت: متأسفانه استفاده از کولر گازی در ادارات مصرف برق را بالا برده است و از مسئولان شهرستان انتظار داریم در بازه زمانی ۱۵ تیز تا آخر شهریور در مصرف برق نهایت صرفه جویی را بعمل آورند.