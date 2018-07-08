به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن حسین زاده با اعلام این خبر اضافه کرد: برای تسهیل در ایجاد اشتغال روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت پنجره واحد اعطای تسهیلات اشتغال پایدار در استانداری اردبیل راه اندازی شده و از امروز یکشنبه آماده ارائه خدمات است.

وی با اشاره به اعطای تسهیلات ارزان قیمت در قالب طرح های اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار روستایی و عشایری بیان داشت: این مشاغل در بخش های مختلف کشاورزی، گردشگری، صنعت و خدمات تعریف و برنامه ریزی شده که عمده این مشاغل توسط بخش خصوصی و توان کارآفرینان و سرمایه گذاران خواهد بود.

به گفته معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اردبیل نمایندگان چهار بانک عامل و دستگاه های اجرایی مرتبط در این پنجره ها حضور دارند و مشکلات ارباب رجوع را در همان محل مرتفع خواهند کرد.

وی با اشاره به برنامه ریزی هایی که انجام شده برای ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی در این استان طی سال جاری، از اجرای طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار به منظور ایجاد و توسعه اشتغال خبر داد.

حسین زاده با تاکید بر اینکه اجرای این طرح حداقل هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی برای جوانان استان ایجاد می کند، متذکر شد: براساس مصوبه هیئت دولت اصناف مجاز هستند تا در هر واحد تجاری، صنعتی و خدماتی حداکثر تا سه نفر از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله را به عنوان مهارت آموز به‌کار بگیرند.

وی این طرح را مدل به روز رسانی شده سیستم قدیمی استاد شاگردی در فرهنگ سنتی کشور دانست و یادآور شد: جوانان در قالب این طرح ضمن مهارت آموزی به طور نظام مند، صاحب تخصص و شغل می شوند.