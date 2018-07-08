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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

مدیرعامل خانه تئاتر با تهیه‌کنندگان تئاتر نشست مشورتی برگزار کرد

مدیرعامل خانه تئاتر با تهیه‌کنندگان تئاتر نشست مشورتی برگزار کرد

شهرام گیل آبادی مدیرعامل خانه تئاتر در ادامه نشست‌های مشورتی خود پذیرای تهیه کنندگان و مدیران تولید عرصه تئاتر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته ۱۶ تیرماه شهرام گیل آبادی مدیرعامل خانه تئاتر در ادامه نشست‌های مشورتی خود پذیرای تهیه کنندگان و مدیران تولید عرصه تئاتر بود.

در این نشست که از ساعت ۱۶ برگزار شد حسن شمس، حسن جودکی، امیر حسین شفیعی و محمد قدس به نمایندگی از مدیران تولید و تهیه کنندگان تئاتر حضور داشتند.

در این جلسه مشورتی تشکیل انجمن تهیه‌کنندگان و مدیران تولید در خانه تئاتر، بررسی آیین‌نامه تماشاخانه‌های خصوصی و همچنین مشکلات و موانع موجود در تئاتر مورد بررسی قرار گرفته و نمایندگان نظرات خود را در این راستا بیان کردند.

محمودرضا رحیمی سخنگوی هیات رییسه خانه تئاتر و عضو کارگروه بررسی آیین نامه تماشاخانه‌های خصوصی به همراه بهزاد مرتضوی مدیر روابط عمومی خانه تئاتر نیز در این نشست حضور داشتند.

در پایان این جلسه شهرام گیل آبادی بر ممارست تشکیل چنین جلساتی تاکید کرده و خواستار همگرایی بیشتر اهالی تئاتر شد.

کد مطلب 4341529
آروین موذن زاده

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