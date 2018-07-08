باید برنامه ای مدون برای جلوگیری از مهاجرت مردم سیستان تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن خدری پیش از ظهر امروز در دیدار وزیر کشور با معتمدین و بزرگان طوایف زهک که در سالن اقبال لاهوری آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: برای دستیابی به عدالت باید مدیران شایسته اداره امور را بدست بگیرند.

وی افزود: در حال حاضر بیان نقطه ضعف ها و چالش ها به معنای زیر سوال بردن هیچ حزب، گروه و حتی دولتی نیست بلکه باید به دنبال راهکار برای حل مشکلات بود.

امام جمعه زهک تصریح کرد： مردم منطقه سیستان ۲۰ سال است که با مشکل کم آبی مواجه هستند اما مردم طی این مدت با وجود همه این مشکلات هیچ گاه اعتراض نکرده اند و این به دلیل ناتوانی آن ها نیست بلکه دلیل آن اعتقاد عمیق مردم این منطقه به نظام اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه امروز دشمن از مشکلات مردم برای قرار دادن مردم در مقابل نظام استفاده می کند، ادامه داد: قریب به یک سال است که مردم منطقه سیستان نتوانسته اند از مزایای مرز استفاده کنند و کاری در این خصوص نیز انجام نشده است.

حجت الاسلام خدری تنش های آبی را یکی دیگر از مشکلات منطقه سیستان نام برد و افزود: امروز باید برنامه ای مدون برای جلوگیری از مهاجرت و سامان بخشیدن به وضعیت معیشتی مردم این منطقه تدوین شود.



همچنین استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه اظهار داشت: امروز جمعی از مدیران و معاونان کشوری و استانی در سیستان حضور پیدا کردند تا از نزدیک با مردم منطقه دیدار داشته باشند.



سید دانیال محبی افزود: قطعا سفر وزیر کشور به منطقه سیستان نقطه عطفی برای تحقق اهداف پیش بینی شده خواهد بود.



وی تصریح کرد： رسیدگی به مشکلات و نیازهای ضروری منطقه سیستان باید در اولویت همه مدیران دستگاه های اجرایی استان باشد.