اجرای «سی»؛ زمانی که مردم کمتر نگرانی معیشتی داشته باشند!

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کنسرت – نمایش «سی» اعلام کرد پس از گذشت چهار ماه تلاش از آغاز پیش‌تولید پروژه‌ هنری «سی » به خوانندگی همایون شجریان و آهنگسازی سهراب پورناظری و کارگردانی حسن معجونی با متنی از محمد چرم شیر بر اساس داستانِ «سیاوش»، اکنون این پروژه به مرحله‌ آمادگی نهایی نزدیک شده است.

بازیگران برای ایفای نقش‌های سیاوش (مهدی پاکدل)، سودابه (سحر دولتشاهی)، کیکاووس (هوتن شکیبا)، شبرنگ (دلنیا آرام)، اسفندیار (بانیپال شومون) و فرنگیس (رعنا آزادی ور) و گروه ۶ نفره‌ پریان و گروه سی نفره‌ حرکت از چهار ماه قبل انتخاب و وارد مرحله تمرین شده‌اند.

این روابط عمومی با اعلام اینکه محل اجرا پس از افزایش ۳۰۰ درصدی اجاره بهای محوطه‌ چمن، از کاخ سعد آباد به سالن «رویال هال» تهران با گنجایش ۲۵۰۰ نفر تغییر یافته است، توضیح داد: همچنین آهنگسازی پروژه و تمرین گروه موسیقی و آماده سازی‌های اولیه و طراحی و اجرای دکور، صحنه، لباس، ویدیومپینگ و غیره همه تا مرحله نهایی پیش رفته‌اند و هزینه‌های اولیه انجام پذیرفته است.

همچنین در خبر روابط عمومی «سی» آمده است: در این مرحله به سبب مساعد نبودن شرایط اجتماعی و خاص و ویژه بودن پروژه «سی» به پیشنهاد همایون شجریان در جلسه ای با حضور سهراب پورناظری، حسن معجونی، تهمورس پورناظری (مدیر پروژه) و محمدرضا حسین زاده (مدیر تولید) و در نهایت تمامی عوامل «سی» با مشورت و تصمیم جمعی، این پروژه به حالت انتظار در آمد تا در زمانی بهتر و در روزگاری مهربان‌تر، با دلی خوش‌تر و اذهانی سبک بال‌تر در روزگاری که مردمِ شریف این مرز و بوم غم‌ها و نگرانی‌های معیشتی کمتری نسبت به حال و آینده خود داشته باشند و زمین و زمان محکم‌تری زیر پایشان باشد به مرحله‌ اجرا درآید.

این پروژه در اجرای قبلی بلیت هایی بین ۲۵ تا ۱۹۵ هزار تومان داشت.