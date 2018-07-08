شخصیت برجسته امام جعفر صادق(ع) مورد تایید رهبران اهل سنت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدهاشم حمیدی شامگاه یکشنبه در مراسم سوگواری شهادت امام جعفر صادق(ع) در مسجد انصارالحسین(ع) خیابان نیروی هوایی گفت: امام جعفر صادق(ع) با درایت و موقع شناسی کامل، از فضای سیاسی دوران خود برای بیان احکام دین و افزایش محبت مردم به اهل بیت(ع) استفاده حداکثری کرد.

وی افزود: امام جعفر(ع) در مناظرات مختلف با دهریون و مادی گرایان زمان خود، به خوبی، پاسخ همه پرسش های آنان را دادند و عظمت مقام علمی ائمه اطهار(ع) را به دشمنان دین نشان دادند.

این مبلغ دینی اضافه کرد: امام صادق (ع) در دوران ۳۵ ساله امامت خود که در حدود ۳ سال از آن، فرصت تشکیل حوزه علمیه گسترده داشت و بیش از ۴ هزار شاگرد تربیت کرد، همچنین بیش از ۳۸ هزار حدیث از حضرت جعفر صادق(ع) نقل شده است، همین موارد سبب شده که آن امام همام را رئیس مذهب تشیع نامیده اند.

حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی، نیز در این مراسم طی سخنانی گفت: شخصیت برجسته علمی و فقهی امام جعفر صادق(ع) مورد تایید رهبران و ائمه مذاهب اهل سنت است و برخی از آنان تاکید کرده اند که دانشمندتر از حضرت جعفر بن محمد(ع) ندیده اند.

وی گفت: ابی فتح شهرستانی، که نسبت به شیعیان بسیار بد دهان بود، نسبت به شخصیت و مقام علمی حضرت صادق(ع) با احترام یاد می کند و می گوید علم از جعفر بن محمد(ع) می‌جوشد.

این عالم دینی گفت: احمد حنبل، یکی از ائمه اهل سنت گفته است که حضرت جعفر صادق(ع) به مردم زمان خود توصیه موکد داشتند که هر آنچه می خواهید از من بپرسید.