تقویت صندوق توسعه کشاورزی قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه هیئت مدیره صندوق توسعه بخش کشاورزی استان قزوین روز یکشنبه با حضور فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بعنوان عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان؛ منصور بازدار مدیر عامل و دیگر اعضا هیئت مدیره برگزار شد.

فاطمه خمسه در این جلسه بر لزوم تقویت صندوق توسعه بخش کشاورزی در راستای بهبود و رشد بخش تاکید شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : صندوق توسعه بخش کشاورزی بعنوان بازوی توانمند این بخش محسوب می شود بنابراین باید حمایت بیشتری شود.

وی افزود: صندوق توسعه بخش کشاورزی بعد از تاسیس همواره توانسته در کنار بخش کشاورزی از بهره برداران این بخش حمایت کند.

خمسه اظهار کرد: این صندوق با توجه به اینکه اغلب اتحادیه ها و تعاونی های تخصصی عضو آن هستند می تواند در توسعه طرح های کشاورزی استان پیشقدم باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه جهاد کشاورزی همچون سالهای گذشته در کنار صندوق توسعه بخش کشاورزی است گفت : در استان قزوین کلیه اتحادیه هاو تعاونی ها بدون هیچ محدودیتی می توانند عضو این صندوق شوند.

خمسه افزود : تعامل اعضا هیئت مدیره و جهاد کشاورزی در پیشبرد اهداف بخش کشاورزی موفق بوده است.

وی راه اندازی صندوق توسعه بخش کشاورزی شهرستان تاکستان را یکی از دستاوردهای خوب این صندوق در حمایت از تاکداران برشمرد.

منصور بازدار مدیر عامل صندوق توسعه بخش کشاورزی استان قزوین در این جلسه ضمن تبریک انتصاب خانم خمسه رئیس سازمان جهادکشاورزی استان به عنوان رئیس هیئت مدیره بر آمادگی این صندق برای اجرای طرح بخش کشاورزی و حمایت از بهره برداران تاکید کرد.



در این جلسه ضمن قدر دانی از خدمات علی اکبر متقی فرد، خانم فاطمه خمسه به عنوان رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه بخش کشاورزی استان قزوین معرفی شد.