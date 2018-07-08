ساعت کار دستگاه های اجرایی فارس تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری فارس ، یدالله رحمانی افزود: بر این اساس ساعت کار تمام دستگاه های اجرایی، بانک ها، شهرداری ها و سایر موسسه های عمومی غیر دولتی این استان از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح آغاز می شود و در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه پایان می یابد.



وی ادامه داد: این تصمیم با توجه به اعلام وزارت نیرو مبنی بر کاهش تولید انرژی برق از نیروگاه های برق آبی کشور در پی کاهش نزولات آسمانی، پایین آمدن ذخیره آب سدها، افزایش مصرف برق در مناطق گرمسیر و با توجه به تاکید هیات دولت مبنی بر ضرورت مدیریت مصرف برق اتخاذ شده و تا پایان مردادماه ۹۷ ادامه خواهد داشت.



رحمانی، از مدیران دستگاه های اجرایی و اداره ها خواست ضمن انجام حداکثر صرفه جویی در مصرف برق و خاموش نگاه داشتن سیستم های برقی غیرضروری، برنامه ریزی لازم را برای اجرای این مصوبه داشته باشند.



پیش از این معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس هشتم خرداد ۹۷ در ابلاغیه ای اعلام کرده بود: ساعت کار اداره های دولتی، نهادها و موسسه های عمومی در شهرستان های لارستان، لامرد، مُهر، گراش، خنج، فسا، داراب، جهرم، زرین دشت، کازرون، ممسنی، رستم، فراشبند و قیرو کارزین از اول تیرماه تا آخر مرداد ۹۷ از ساعت شش و ۳۰ دقیقه تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه تعیین شده است.



این شهرستان ها در مناطق جنوب، جنوب شرق، جنوب غرب، شرق و غرب استان فارس قرار دارند.



در ابلاغیه مذکور هدف از انجام این کار، درخواست شرکت توزیع برق استان فارس مبنی بر لزوم صرفه جویی و مصرف بهینه انرژی و جلوگیری از اعمال خاموشی در شبکه توزیع برق این استان اعلام شده بود.