طرح جغرافیای هدف اردوهای جهادی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد زهرایی پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه استانی ایجاد هماهنگی، پشتیبانی و نظارت بر برنامه‌های بسیج سازندگی بیان کرد: تغییرات محیطی دنیای اطراف، شرایط سیاسی و اقتصادی خاصی را بر کشور حاکم کرده است.

وی ادامه داد: اگر در شرایطی که از هم گسیختگی سیاسی، اقتصادی و مبانی استراتژی حاکم است، انسجام نداشته باشیم از این حفره‌ها و خلأها ضربه می‌خوریم.

سرهنگ زهرایی اظهار کرد: در شرایط کنونی، ایجاد فضا و پروژه‌های غیرضروری کار درستی نیست.

وی تهدیدات خارجی، آب و اشتغال را از مشکلات اولویت دار کشور دانست و افزود: آیا در شرایط کنونی نیاز به بازنگری پروژه‌های تعریف شده در دستگاه‌ها نیست؟

آب و اشتغال اولویت کاری بسیج سازندگی

جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه آب و اشتغال اولویت کاری بسیج سازندگی است، اظهار کرد: آب از مهم‌ترین نیازها برای ماندگاری افراد در روستاها است.

زهرایی با بیان اینکه باید مدیریت آب اولویت اول سازمان‌ها قرار گیرد، گفت: دستگاه‌ها از نفعی گری خود به نفع آب بگذرند.

وی با اشاره به مشکلات خراسان جنوبی، بیان کرد: دوری از مرکز، مشکلات حمل نقل و قوانین سخت مالیاتی و بیمه‌ای مزیت‌های نسبی برای سرمایه‌گذاری را کم کرده است.

سرهنگ زهرایی بیان کرد: باید کارگاه‌های اشتغال روستایی و کوچک به زنجیره اصلی وصل شوند تا مشکلات موجود مرتفع شود.

اجرای طرح جغرافیای هدف

وی با تاکید بر اینکه باید سبد اشتغال روستایی ایجاد کنیم، اظهار کرد: برنامه‌ریزی شود تا روستاییان در کنار دامداری و کشاورزی به تولید صنایع‌دستی بپردازند.

جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور خواستار هم افزایی دستگاه‌ها در اشتغال‌زایی شد و افزود: هیچ دستگاهی به تنهایی نمی‌تواند اشتغال پایدار روستایی ایجاد کند.

سرهنگ زهرایی با اشاره به برنامه‌های سال جاری بسیج سازندگی بیان کرد: اجرای طرح جغرافیای هدف برای اردوهای جهادی از جمله اقدامات پیش رو است.

وی ادامه داد: در این راستا گروه‌های جهادی به مدت سه تا پنج سال در روستاهای هدف ماندگار شده و برنامه‌های اجرایی از اتکای به بودجه دولت فاصله می‌گیرد.

تاکید بر اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام

سرهنگ زهرایی خواستار حمایت خراسان جنوبی از این طرح شد و اظهار کرد: این طرح به لحاظ فرهنگی و معنوی حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح کاری جمعی در روستاها اتفاق می‌افتد، گفت: همچنین برنامه‌های اردوهای جهادی از پراکندگی فاصله گرفته و متمرکز می‌شود.

جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور بیان کرد: بسیج سازندگی استان باید برای اجرای پروژه‌های مشارکتی به سراغ دستگاه‌هایی برود که جز اعتبار تملک دارایی، محل اعتباری دیگری دارند.

وی خواستار اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام شد و بیان کرد: اعتبار به استان‌هایی داده می‌شود که میزان سهمیه قبلی خود را محقق کرده باشند.