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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹

جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور:

طرح جغرافیای هدف اردوهای جهادی اجرا می شود

طرح جغرافیای هدف اردوهای جهادی اجرا می شود

بیرجند- جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور از اجرای طرح جغرافیای هدف ویژه اردوهای جهادی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد زهرایی پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه استانی ایجاد هماهنگی، پشتیبانی و نظارت بر برنامه‌های بسیج سازندگی بیان کرد: تغییرات محیطی دنیای اطراف، شرایط سیاسی و اقتصادی خاصی را بر کشور حاکم کرده است.

وی ادامه داد: اگر در شرایطی که از هم گسیختگی سیاسی، اقتصادی و مبانی استراتژی حاکم است، انسجام نداشته باشیم از این حفره‌ها و خلأها ضربه می‌خوریم.

سرهنگ زهرایی اظهار کرد: در شرایط کنونی، ایجاد فضا و  پروژه‌های غیرضروری کار درستی نیست.

وی تهدیدات خارجی، آب و اشتغال را از مشکلات اولویت دار کشور دانست و افزود: آیا در شرایط کنونی نیاز به بازنگری پروژه‌های تعریف شده در دستگاه‌ها نیست؟

آب و اشتغال اولویت کاری بسیج سازندگی

جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه آب و اشتغال اولویت کاری بسیج سازندگی است، اظهار کرد: آب از مهم‌ترین نیازها برای ماندگاری افراد در روستاها است.

زهرایی با بیان اینکه باید مدیریت آب اولویت اول سازمان‌ها قرار گیرد، گفت: دستگاه‌ها از نفعی گری خود به نفع آب بگذرند.

وی با اشاره به مشکلات خراسان جنوبی، بیان کرد: دوری از مرکز، مشکلات حمل نقل و قوانین سخت مالیاتی و بیمه‌ای مزیت‌های نسبی برای سرمایه‌گذاری را کم کرده است.

سرهنگ زهرایی بیان کرد: باید کارگاه‌های اشتغال روستایی و کوچک به زنجیره اصلی وصل شوند تا مشکلات موجود مرتفع شود.

اجرای طرح جغرافیای هدف

وی با تاکید بر اینکه باید سبد اشتغال روستایی ایجاد کنیم، اظهار کرد: برنامه‌ریزی شود تا روستاییان در کنار دامداری و کشاورزی به تولید صنایع‌دستی بپردازند.

جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور خواستار هم افزایی دستگاه‌ها در اشتغال‌زایی شد و افزود: هیچ دستگاهی به تنهایی نمی‌تواند اشتغال پایدار روستایی ایجاد کند.

سرهنگ زهرایی با اشاره به برنامه‌های سال جاری بسیج سازندگی بیان کرد: اجرای طرح جغرافیای هدف برای اردوهای جهادی از جمله اقدامات پیش رو است.

وی ادامه داد: در این راستا گروه‌های جهادی به مدت سه تا پنج سال در روستاهای هدف ماندگار شده و برنامه‌های اجرایی از اتکای به بودجه دولت فاصله می‌گیرد.

تاکید بر اجرای پروژه‌های  نیمه‌تمام

سرهنگ زهرایی خواستار حمایت خراسان جنوبی از این طرح شد و اظهار کرد: این طرح به لحاظ فرهنگی و معنوی حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح کاری جمعی در روستاها اتفاق می‌افتد، گفت: همچنین برنامه‌های اردوهای جهادی از پراکندگی فاصله گرفته و متمرکز می‌شود.

جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور بیان کرد: بسیج سازندگی استان باید برای اجرای پروژه‌های مشارکتی به سراغ دستگاه‌هایی برود که جز اعتبار تملک دارایی، محل اعتباری دیگری دارند.

وی خواستار اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام شد و بیان کرد: اعتبار به استان‌هایی داده می‌شود که میزان سهمیه قبلی خود را محقق کرده باشند.

کد مطلب 4341546

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