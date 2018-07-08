آب دریافتی دشتستان از خط کازرون ۵۰ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کیقباد یاکیده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز استان بوشهر از استان‌های هم‌جوار تامین می‌شود و بخشی مربوط به خط کازرون است.

وی با اشاره به اینکه باید روزانه ۸۰ هزار متر مکعب آب از خط کازرون دریافت کنیم، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون نیمی از این ظرفیت یعنی ۴۰ هزار مترمکعب وارد شبکه دشتستان می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با بیان اینکه نوبت‌بندی آب به منظور توزیع بهتر آب انجام شده است، اضافه کرد: ساخت آبشیرین‌کن موقت برای جبران کمبود آب برای جبران کمبود آب شهر برازجان و دیگر نقاط دشتستان نسبت به حفر چاه اقدام شده است.

وی همچنین از حفر چاه برای جبران کمبود آب خبر داد و بیان کرد: حفر ۱۱ حلقه چاه برای حل مشکل کم آبی دشتستان در دستور کار قرار گرفت که اکنون روند مطلوبی دارد و هر حلقه چاه می‌تواند هزار و ۷۰۰ متر مکعب در روز آب تولید کند.

یاکیده از ورود دو حلقه چاه به مدار تا هفته آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: دیگر چاه‌ها نیز به مرور حفر و آب آنها وارد شبکه می‌شود تا شاهد جبران کمبود منابع آبی باشیم.

وی با اشاره به ورود روزانه ۲۰۰ هزار مترمکعب آب از طریق خط آبرسانی کوثر، ادامه داد: ۶۰ درصد آب آشامیدنی استان بوشهر از خط آبرسانی کوثر تامین می‌شود و دو دستگاه آبشیرین‌کن نیز روزانه ۲۰ هزار مترمکعب آب تولید می‌کنند.