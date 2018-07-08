حضور نیروهای سوری در مرز اردن مثبت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الرای، «خالد المساعید» فرمانده منطقه شمالی اردن اظهار داشت: استقرار نیروهای ارتش سوریه در مرزهای سوریه و اردن تا گذرگاه نصیب به کنترل مرزهای دو کشور کمک خواهد کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: کنترل نیروهای سوری بر مرزهای مشترک دو کشور از منظر امنیتی و اقتصادی تاثیر مثبتی دارد به ویژه اینکه نیروهای اردن طی سالهای شروع بحران سوریه تاکنون ماموریت طولانی مدتی درخصوص کنترل این مرزها برعهده داشتند.

خالد المساعید درباره زمان بازگشایی رسمی مرزهای دو کشور و ازسرگیری هماهنگی امنیتی میان سوریه و اردن گفت: این موضوع به دولت اردن و سطوح سیاسی آن مربوط است و اگر در این رابطه تصمیم گیری شد، اقدامات امنیتی اتخاذ خواهد شد.

وی بر پافشاری دولت اردن مبنی بر عدم پذیرش آوارگان سوری جدید تاکید و اعلام کرد: حدود ۹۰ درصد آوارگان مستقر در مناطق مرزی اردن و سوریه به منازل خود بازگشته اند و تعداد باقی مانده حدود هزاران نفر هستند که عدم بازگشتشان بنا به دلایلی است که به دولت سوریه مربوط است.

المساعید خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح اردن با تجهیزات نوین خود و نیروهای واکنش سریع قادر هستند به طور ۱۰۰ درصد و کامل مانع از نفوذ تروریست ها شوند و تاکنون تلاش برخی از آنها ناکام مانده است.