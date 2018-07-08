وضعیت منطقه عشایری بخش طارم سفلی بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه با حضور بهزاد غیاثوند رئیس اداره امور عشایر، کلهر بخشدار طارم سفلی و رئیس آب و فاضلاب روستایی بخش و نماینده آب منطقه ای شهرستان قزوین وضعیت منابع آبی برای تامین آب آشامیدنی بهداشتی، طرح بهسازی چشمه های آب شرب و مراتع و همچنین جاده های عشایری ازنزدیک مشاهده و بررسی و امکان سنجی شد.

رئیس اداره امور عشایر استان قزوین در این بازدید با اشاره به نقش جامعه عشایری در تولید محصولات دامی گفت : استان قزوین بستر مناسب و مستعدی دارد که با برنامه ریزی مناسب می توان طرح های خوبی را برای عشایر اجرا کرد.

غیاثوند بر لزوم اهمیت تعامل، هماهنگی و حمایت بیشتر دستگاه‌های اجرایی استان برای پیشبرد و توسعه جامعه عشایری تاکید کرد.

به گفته وی در حال ۲۵۰ خانوار عشایر در استان قزوین وجود دارند که بیشتر این خانوار ها در زمینه دامپروری مشغول فعالیت هستند.

کلهر بخشدار طارم سفلی نیز در این بازدید با اشاره به موقعیت جغرافیایی این منطقه بر ایجاد تسهیلات مناسب برای عشایر منطقه طارم سفلی تاکید کرد.