تاثیر برگزاری المپیادهای جهانی در کشور و سطح مطالعه دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان حسین خانی اظهارکرد: المپیاد یک فرایند تراز اول علمی است که برگزاری آن در کشورمان باعث تقویت هر چه بیشتر حس خودباوری در میان دانش آموزان و معلمان می شود.

وی با تاکید بر اینکه المپیاد فی نفسه یک رویداد مثبت است،تصریح کرد: المپیادها بستری را فراهم می کنند که ضمن آن استعدادهایی که توانایی رقابت دارند، به منصه ظهور می رسند و این یک اصل پذیرفته شده در تمام دنیاست. کما اینکه در مورد کشور ما هم در طول برگزاری المپیادها بسیاری از استعدادها شکوفا شده اند.

حسین خانی با تشریح عملکرد کمیته علمی المپیاد جهانی زیست شناسی تهران خاطرنشان کرد: اعضای کمیته علمی المپیاد زیست شناسی ۲۰۱۸ تهران را در چهار گروه سلولی مولکولی، زیست جانوری، زیست گیاهی و بوم‎شناسی و تکامل، استادان دانشگاه ها و تعداد محدودی از دانش پژوهان و برگزیدگان المپیادهای دوره های قبل تشکیل می دهند.

وی افزود: طراحی سوالات هر ساله به عهده کشور میزبان است و کمیته علمی بیست و نهمین دوره المپیاد جهانی زیست شناسی تهران هم بر همین اساس طراحی سوالات را انجام داده است. فقط یک گروه پشتیبانی از ستاد جهانی المپیاد هرسال و یک هفته قبل از برگزاری المپیاد، در کشور میزبان حاضر می شود و سوالات را بررسی می کند تا در صورت داشتن ایراد جدی، نسبت به برطرف شدن آن اقدام شود.

حسین خانی با تاکید بر تاثیرات مثبت برگزاری المپیاد زیست شناسی در کشورمان گفت: در تمام دنیا برگزیدگان المپیادها در یک رشته در دانشگاه هم در همان رشته ادامه تحصیل می دهند، اما متاسفانه در کشور ما به دلیل مسائل حاشیه ای که بر فرهنگ ما حاکم است، به طور مثال بسیاری از برگزیدگان المپیاد زیست شناسی در رشته پزشکی ادامه تحصیل می دهند. اما جای خوشحالی است که حتی در این صورت هم با نسلی از پزشکان علاقه مند به علم مواجه ایم.

وی در پایان استقبال خوب کشورها از المپیاد زیست شناسی تهران را از نکات حائز اهمیتی دانست که نوید برگزاری المپیادی پربار را در کشورمان می دهد.