به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری فارس، اسماعیل تبادار در جمع مردم قائمیه حضور یافت و ضمن دعوت آنان به حفظ آرامش افزود: مطالبات مردم قائمیه در حوزه تقسیمات کشوری را پیش از این پیگیری کرده و همچنان پیگیری خواهیم کرد.



نماینده عالی دولت در استان فارس با تاکید بر اینکه وظیفه ما پیگیری و پاسخگویی به مطالبات مردم در حوزه های مختلف است، گفت: مردم قائمیه شهدای بسیاری در دوران دفاع مقدس و دفاع از حرم اهل بیت(ع) تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند و به عنوان مردمی متدین و شهیدپرور با حفظ آرامش و رعایت قانون مطالبات خود را پیگیری کنند.

تبادار ادامه داد: ما نیز وظیفه داریم بیش از گذشته مطالبات مردم شریف این دیار را پیگیری کنیم.

اخیرا عده ای با مسدود کردن جاده خواستار جدایی قائمیه از کازرون و تشکیل شهرستان جدید شده بودند.