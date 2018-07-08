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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۸

استاندار فارس:

مطالبات مردم قائمیه پیگیری می‌شود

مطالبات مردم قائمیه پیگیری می‌شود

شیراز- استاندار فارس به درخواست های مردم منطقه قائمیه پیرامون مساله تقسیمات کشوری اشاره کرد و گفت: مطالبات مردم این دیار پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری فارس، اسماعیل تبادار در جمع مردم قائمیه حضور یافت و ضمن دعوت آنان به حفظ آرامش افزود: مطالبات مردم قائمیه در حوزه تقسیمات کشوری را پیش از این پیگیری کرده و همچنان پیگیری خواهیم کرد.

نماینده عالی دولت در استان فارس با تاکید بر اینکه وظیفه ما پیگیری و پاسخگویی به مطالبات مردم در حوزه های مختلف است، گفت: مردم قائمیه شهدای بسیاری در دوران دفاع مقدس و دفاع از حرم اهل بیت(ع) تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند و به عنوان مردمی متدین و شهیدپرور با حفظ آرامش و رعایت قانون مطالبات خود را پیگیری کنند.

تبادار ادامه داد: ما نیز وظیفه داریم بیش از گذشته مطالبات مردم شریف این دیار را پیگیری کنیم.

اخیرا  عده ای با مسدود کردن جاده خواستار جدایی قائمیه از کازرون و تشکیل شهرستان جدید شده بودند.

کد مطلب 4341560

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