  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۲

زمانبندی مسابقات واترپلو بازی‌های آسیایی جاکارتا اعلام شد

زمانبندی مسابقات واترپلو بازی‌های آسیایی جاکارتا اعلام شد

طبق اعلام کمیته برگزاری مسابقات واترپلو بازی‌های آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ برنامه زمانبندی این رقابت‌ها اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، پس از برگزاری مراسم قرعه کشی ورزش‌های تیمی بازی های آسیایی و مشخص شدن حریفان تیم ملی واترپلو ایران، برنامه زمان‌بندی برگزاری این مسابقات نیز مشخص شد. طبق اعلام کمیته برگزاری مسابقات واترپلو بازی‌های آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸، از روز شنبه سوم شهریور ۱۳۹۷ ( ۲۵ آگوست ۲۰۱۸) رقابت‌های گروهی تیم‌های حاضر در این مسابقات آغاز خواهد شد.

طبق برنامه این بازی‌ها، تیم ها ابتدا به صورت گروهی به مصاف یکدیگر می‌روند و در دور دوم تیم اول گروه A با تیم چهارم گروه B و تیم دوم گروه A با تیم سوم گروهدیدار می کنند. چهار تیم برتر به مرحله نیمه نهایی راه‌ پیدا می‌کنند و سایر تیم ها نیز برای رده بندی پنجم تا هشتم دیدار خواهند کرد. دیدارهای رده بندی و فینال این مسابقات نیز روز شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ (اول سپتامبر ۲۰۱۸) برگزار می‌شود.

هجدهمین دور بازی‌های آسیایی از ۲۷ مرداد الی ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ (۱۸ اگوست الی دوم سپتامبر ۲۰۱۸) در کشور اندونزی برگزار خواهد شد.

گروه بندی مسابقات:
گروه A: ایران، قزاقستان، سنگاپور و کره جنوبی
گروه B: عربستان، ژاپن، هنگ کنگ، چین و اندونزی

برنامه رقابت‌های ایران:
* ایران - سنگاپور، ساعت ۱۰:۲۰، شنبه ۳ شهریور ماه
* ایران - کره جنوبی، ساعت ۱۷:۱۰،یکشنبه ۴ شهریور ماه
* ایران - قزاقستان، ساعت ۱۷:۱۰، سه شنبه ۶ شهریور ماه

کد مطلب 4341563
ساناز سلیمان آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علي DE ۰۹:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
      0 0
      پاسخ
      چرا گروه B پنج تا تيم داره. اينجوري كه ميشن 9 تيم!!!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها