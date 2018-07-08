به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، پس از برگزاری مراسم قرعه کشی ورزش‌های تیمی بازی های آسیایی و مشخص شدن حریفان تیم ملی واترپلو ایران، برنامه زمان‌بندی برگزاری این مسابقات نیز مشخص شد. طبق اعلام کمیته برگزاری مسابقات واترپلو بازی‌های آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸، از روز شنبه سوم شهریور ۱۳۹۷ ( ۲۵ آگوست ۲۰۱۸) رقابت‌های گروهی تیم‌های حاضر در این مسابقات آغاز خواهد شد.

طبق برنامه این بازی‌ها، تیم ها ابتدا به صورت گروهی به مصاف یکدیگر می‌روند و در دور دوم تیم اول گروه A با تیم چهارم گروه B و تیم دوم گروه A با تیم سوم گروه B دیدار می کنند. چهار تیم برتر به مرحله نیمه نهایی راه‌ پیدا می‌کنند و سایر تیم ها نیز برای رده بندی پنجم تا هشتم دیدار خواهند کرد. دیدارهای رده بندی و فینال این مسابقات نیز روز شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ (اول سپتامبر ۲۰۱۸) برگزار می‌شود.

هجدهمین دور بازی‌های آسیایی از ۲۷ مرداد الی ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ (۱۸ اگوست الی دوم سپتامبر ۲۰۱۸) در کشور اندونزی برگزار خواهد شد.

گروه بندی مسابقات:

گروه A: ایران، قزاقستان، سنگاپور و کره جنوبی

گروه B: عربستان، ژاپن، هنگ کنگ، چین و اندونزی

برنامه رقابت‌های ایران:

* ایران - سنگاپور، ساعت ۱۰:۲۰، شنبه ۳ شهریور ماه

* ایران - کره جنوبی، ساعت ۱۷:۱۰،یکشنبه ۴ شهریور ماه

* ایران - قزاقستان، ساعت ۱۷:۱۰، سه شنبه ۶ شهریور ماه