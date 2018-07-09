اعلام برنامه رقابت ۱۶ کماندار ایران در مسابقات کاپ آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تیروکمان کاپ آسیا از فردا سه شنبه به میزبانی چین تایپه آغاز می شود. برای حضور در این رقابت ها، تیم ملی تیروکمان ایران با ۱۶ کماندار در دو بخش ریکرو و کامپوند زیر نظر پارک میوک وون (سرمربی) همراه با بهزاد پاکزاد و زهرا شعبانی (مربیان) روز گذشته عازم چین تایپه شد.

ترکیب تیم اعزامی به این شرح است:

تیم ملی کامپوند

راحله فارسی، پریسا براتچی، فرشته قربانی، مینو عابدی، اسماعیل عبادی، مجید قیدی، امیر کاظم پور و نیما محبوبی



تیم ملی ریکرو

صادق اشرفی، میلاد وزیری، عرفان ارژنگی پور، امین پیرعلی، پارمیدا قاسمی، شیوا شجاع مهر، مهسا بدخشان و رویا نوریان

به گزاش خبرنگار مهر، طبق برنامه اعلام شده از سوی برگزارکنندگان مسابقات تیروکمان کاپ آسیا، فردا و در روز نخست این رقابت ها دیدارهای مقدماتی ریکرو و کامپوند برگزار می شود. دیدارهای این روز تا مرحله یک بیست و چهارم در هر دو بخش پیگیری می شود.

رقابت های تیروکمان کاپ آسیا تا پنجشنبه (۲۱ تیرماه) پیگیری می شود. برنامه کامل مسابقات به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۱۹ تیرماه

* مرحله مقدماتی کامپوند

* مرحله حذفی کامپوند

* مرحله یک بیست و چهارم کامپوند مردان

* مرحله مقدماتی ریکرو

* مرحله حذفی ریکرو

* مرحله یک بیست و چهارم ریکرو زنان و مردان

چهارشنبه ۲۰ تیرماه

* مرحله یک هشتم ریکرو و کامپوند مردان

* مرحله یک چهارم ریکرو مردان و زنان، کامپوند مردان و زنان

* برنز و طلای ریکرو مردان و زنان، کامپوند مردان و زنان

* برگزاری مسابقات میکس

پنجشنبه ۲۱ تیرماه

* مرحله یک‌شانزدهم ریکرو مردان و کامپوند زنان

* مرحله یک شانزدهم ریکرو زنان و کامپوند مردان

* مرحله یک هشتم، یک چهارم و نیمه‌نهایی ریکرو و کامپوند زنان و مردان

* دیدارهای فینال و رده‌بندی در تمام بخش ها