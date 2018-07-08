آبرسانی به مردم خوزستان ازسوی قرارگاه جهادی ستادفرمان امام

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۷ گروه جهادی قرارگاه جهادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با بهره مندی از فعالیت‌های ۳۵۰ جهادگر به آب‌رسانی به مردم خوزستان پرداختند. برخی از اقدامات انجام‌شده شامل، جمع‌آوری آب‌معدنی، جمع‌آوری کمک‌های نقدی، کرایه تانکر، خرید آب‌معدنی، توزیع آب، پیگیری و هماهنگی خیران، پیگیری و استقرار دستگاه آب تسویه کن صنعتی بود که همگی با تلاش جهادی صورت پذیرفته است. همچنین در جریان این خدمت‌رسانی جهادی ۱۲۷ تانکر آب به‌صورت مستمر و ۴۲۰ هزار بطری آب‌معدنی در منطقه خوزستان توزیع‌شده است.

در خرمشهر مناطق مختلف از جمله عباره، عشایر، سوره، سرحانیه، جدیده، پل نو، جزیره مینو، روستاهای غرب کارون و در آبادان مناطق ذوالفقاری، سده، شطیط، ایستگاه ۱۲ پیش قبرستان، ۷۰۰ واحدی، کوی ملت، فیاضیه، کشتارگاه، جزیره شادمانی و روستاهای منطقه اروندکنار، روستاهای منیوحی، روستاهای محور امام زاده خضر، روستاهای محورصیداویه تحت پوشش این عملیات گسترده بوده است.

در این امداد رسانی، گروه جهادی شهید حسین پور و شهید چمران اهواز ارسال یک هزار و ۲۰۰ شل آب‌معدنی، قرارگاه جهادی مهربانی بسیج دانش‌آموزی جمع‌آوری و ارسال پنج هزار و ۷۶۰ شل آب‌معدنی، گروه جهادی انصار المهدی آبادان و قرارگاه جهادی محمد رسول الله دانشجویی آبادان پیگیری استقرار آب تصفیه کن توسط خیران به ظرفیت تولید پنج هزار شل روزانه و توزیع آن توسط این گروه‌ها، استقرار پنج تانکر ۱۸ هزار لیتری به‌صورت روزانه و توزیع توسط جهادگران، توزیع روزانه حداقل دو تانکر ۱۸ هزار لیتر توسط گروه جهادی علامه ربیعی اروندکنار، گردآوری و ارسال یک هزار و ۵۰ شل توسط گروه‌های جهادی دزفول، توزیع هشت هزار لیتر آب تصفیه در جزیره مینو توسط جهادگران راسخون، ارسال ۳۰ هزار لیتر آب تصفیه به مناطق بحرانی آبادان توسط قرارگاه جهادی حیدر کرار بسیج دانشجویی اهواز، ارسال چهار تانکر ۳۲ هزار لیتر و دو تانکر ۱۸ هزار لیتر توسط گروه جهادی امام روح الله و توزیع توسط جهادگران، ارسال ۲۰۰ شل آب‌معدنی توسط گروه جهادی خاتم‌الانبیا بسیج دانشجویی بهبهان و ارسال ۱۱۰ شل آب‌معدنی توسط گروه جهادی دانشکده نفت اهواز انجام دادند.



این عملیات گسترده با مشارکت قرارگاه جهادی خدمت‌رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام کماکان ادامه دارد.