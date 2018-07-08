۶۵ باب خانه عالم در خراسان جنوبی تأسیس و تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمدرضایی پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه استانی ایجاد هماهنگی، پشتیبانی و نظارت بر برنامههای بسیج سازندگی بیان کرد: از سال ۹۱ تاکنون ۶۵ خانه عالم در سطح استان تأسیس شده است.
وی با بیان اینکه امسال ۱۰ خانه عالم در شهرستانها احداث میشود، اظهار کرد: احداث این پروژه نقش مهمی در ارتقاء برنامههای روحانیون اعزامی و مستقر دارد.
حجتالاسلام رضایی با اشاره به نمایشگاه «حرا تا حرم» بیان کرد: از بسیج سازندگی خواستاریم اردوهای جهادی را به سمت ایجاد نمایشگاه سوق دهد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی هم در این جلسه از احداث چهار پروژه خبر داد و گفت: این پروژهها در شهرستانهای خوسف، بیرجند و نهبندان اجرایی میشود.
محمدرضا رضایی با بیان اینکه این پروژهها بالغ بر ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: تکمیل پروژهها نیازمند ۱۳۰ میلیون تومان اعتبار است.
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