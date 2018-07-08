سیاستهای ترامپ اروپا را در معرض نابودی قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «لئون پانتا» وزیر دفاع سابق آمریکا در انتقاد از سیاست های دونالد ترامپ گفت: مقامات اروپایی نگران این موضوع هستند که دونالد ترامپ سیاست «اول آمریکا» را به اتحاد ترانس آتلانتیک ترجیح دهد. آنها (اروپائی ها) نگران نابودی خود هستند. آنها نگران سیاست های غیر قابل پیش بینی رئیس جمهور آمریکا هستند.

وزیر دفاع سابق آمریکا در ادامه افزود: اروپائی ها بطور فزاینده ای نگران این هستند که ترامپ در اقدامات خود به منافع فکر نکرده و فقط به دیدگاه خود در خصوص «اول آمریکا» فکر کند.

بر اساس این گزارش، تهدید ترامپ به خارج کردن نظامیان آمریکایی از اروپا در صورتیکه اعضای ناتو از پرداخت حق عضویت خود بر اساس آنچه ترامپ فکر می کند اجتناب کنند به شدت موجب نگرانی اروپائی ها شده است.

علاوه بر آن سیاست ها و اقدامات ترامپ در خصوص پیمان های بین المللی و همچنین آغاز جنگ تجاری با چین و همچنین وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی از اروپا نیز، سبب افزایش نگرانی ها در خصوص اقدامات ترامپ شده است.

علاوه بر آن چندی پیش نیز رسانه ها از توصیه ترامپ به «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه برای خروج از اتحادیه اروپا گزارش داده بودند.