روند بررسی تسهیلات سرمایه گذاری در ایلام طولانی است

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی روز یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری اظهار داشت: سرمایه گذار انتظار دارد با کمترین بروکراسی اداری و در کوتاه ترین زمان ممکن بتواند پروژه خود را به پیش ببرد ولی هم اکنون روال کار چندان مطلوب نیست.

وی اضافه کرد: قوانین غیر ضرور و دست و پا گیر باعث شده انگیزه افراد متقاضی کاهش یابد درحالیکه در سایر کشورها برای جذب سرمایه گذاران انواع تسهیلات در نظر گرفته می شود.

معاون اقتصادی استانداری ایلام تاکید کرد: قوانین برخی دستگاه ها در این میان نیز به شکل موازی عمل کرده و خود به مانعی بزرگ برای پیشبرد اهداف مورد نظر تبدیل شده است.

درویشی گفت: مدیران دستگاه ها در واگذاری طرح ها به بخش خصوصی اهتمام جدی داشته باشند و این امر در عملکرد مدیران به عنوان یک شاخص مد نظر قرار می گیرد.

وی افزود: فرآیند آسان سازی سرمایه گذاری و شتاب در اجرای طرح های جدید در استان باید هموار شود چرا که این امر باعث افزایش انگیزه سرمایه گذاران خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار ایلام با اشاره به برنامه های دولت در قالب طرح های اشتغال فراگیر و روستایی برای رونق اشتغال در کشور ابراز داشت: همچنان روند کار در بررسی پرونده ها بسیار کند است و همین عامل باعث شده فرصت تعیین شده برای جذب اعتبارات را از دست بدهیم.

درویشی یادآور شد: دستگاه های متولی حوزه سرمایه گذاری در استان با تعیین فرآیند سرمایه گذاری و تهیه برنامه و گردش کار، مراحل مختلف سرمایه گذاری را با رعایت همه قوانین در کوتاه ترین زمان ممکن طراحی و به سرمایه گذاران جدید اعلام کنند.