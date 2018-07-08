افزایش خدمت سربازی در امارات به ۱۶ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ستاد نیروهای مسلح امارات از تصمیم جدید درباره خدمت ملی اجباری خبر داد.

بر اساس این گزارش؛ خدمت ملی اجباری طبق تصمیم جدید از ۱۲ ماه(یکسال) به ۱۶ ماه افزایش می یابد که شهروندان ذکور امارات باید چهار ماه بیشتر خدمت کنند.

فرماندهی کل نیروهای مسلح اعلام کرد که خدمت ملی اجباری و نیز خدمت نیروهای ذخیره یکی از اقدامات استراتژیک مهم و تأثیرگذار در مسیر کشور است که نتایج استراتژیک در سطح سیاسی، نظامی، امنیتی، ملی، اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت.

مدت خدمت وظیفه طبق قانون شماره ۶ سال ۲۰۱۴ امارات ۱۲ ماه بود.

این اقدام اماراتی ها به خوبی آثار ویرانگر جنگ بر امارات را نشان می دهد. اماراتی ها که همراه ائتلاف سعودی در جنگ ضد یمن شرکت کرده اند و بر بسیاری از مناطق یمن چنگ انداخته اند در حال فرو رفتن در باتلاق یمن هستند. همواره از یمن به عنوان گورستان متجاوزان نام برده شده است و نمونه آن سرنوشت انگلیسی ها و مصری ها بوده است. نبرد اخیر در الحدیده نیز تبعات و تلفات سنگینی را متوجه نیروهای اماراتی و مزدوران آنها وارد کرد. اینکه امارات مدت خدمت ملی اجباری را افزایش داده به خوبی گواه تبعات فرو رفتن در جنگی فرسایشی است که عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن، روز گذشته بار دیگر بر این راهبرد در برابر متجاوزان تاکید کرد.

به نظر می رسد که به کار گیری مزدوران سودانی، یمنی و برخی کشورهای دیگر هم نتوانسته است که از مشکلات بی پایان اماراتی ها در یمن بکاهد.