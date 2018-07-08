فاز دوم ساماندهی و مرمت خانه تاریخی معین الدین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی حضرتی در این باره اظهار کرد: در راستای احیای بافت تاریخی و حفاظت از الگوهای سنتی معماری روستاها، پروژه مرمت و استحکام بخشی خانه تاریخی معین الدین متعلق به خاندان مومنی واقع در روستای هدف گردشگری اندج از توابع بخش الموت شرقی به عنوان یک اثر ملی و آخرین نمونه به جا مانده از تداوم معماری سنتی الموت در دوره پهلوی، در تیر ماه سال ۹۶ در دستور کار قرار گرفت که طی آن اقدام مرمتی چون بام‌سازی، مرمت خشتی بدنه خشتی بنا، مرمت و روغن کاری درب و پنجره‌های چوبی و حمل نخاله تحت نظارت و کارشناسی مهندس احسان نورانی صورت گرفت.

وی افزود: با شروع مرحله دوم عملیات اجرایی ساماندهی و مرمت این بنا از اوایل تیر ماه سال جاری، برداشت کف موجود و ایزولاسیون به روش‌های سنتی و بومی جهت دفع رطوبت‌های سطحی و پس از آن اجرای کف‌سازی و ازاره‌های جداره‌ها با اعتبار ۳۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی این اداره کل و تحت نظارت کارشناسی مهندس آرش ضیاء آبادی در حال انجام است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین یادآور شد: امیدوارم با شناخت و ساماندهی توانمندی‌های موجود در مناطق روستایی استان بتوانیم برای بهره‌برداری گردشگران و رونق گردشگری روستایی گام‌های موثری برداریم.

خانه معین الدین «متعلق به خاندان مومنی» واقع در روستای اندج به عنوان آخرین نمونه به جا مانده از تداوم معماری سنتی الموت در دوره پهلوی و به دلیل داشتن ویژگی‌هایی چون موقعیت قرارگیری بنا در هسته اصلی روستا، داشتن منظر طبیعی و دسترسی به کناره رودخانه و برخورداری از طرح و پلان معماری مناسب برای گردشگران در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۹۰ با شماره ۲۰۷۰۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.