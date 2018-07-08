به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی بلوردی صبح یکشنبه در جلسه کمیسیون ایمنی راههای استان کرمان بیان داشت: استان کرمان با در اختیار داشتن شش هزار و ۴۰۰ کیلومتر راههای شریانی رتبه سوم کشوری را داراست و رتبه اول را با هزار و ۷۷۸ کیلومتر طول بزرگراه در کشور کسب کردهایم.
وی افزود: متاسفانه استان کرمان علیرغم داشتن طولانیترین راهها از لحاظ تعداد پاسگاههای پلیس راه رتبه سیام کشور را به خود اختصاص داده است.
بلوردی با بیان اینکه کرمان رتبه چهارم کشور را در افزایش تلفات برون شهری دارد، ابراز داشت: در سال گذشته تعداد ۸۶۰ نفر در جادههای برون شهری جان خود را از دست دادند که این آمار در سال ۹۵ تعداد ۶۹۷ نفر بوده است.
وی به افزایش ۲۳.۴ درصدی فوت شدهها اشاره کرد و یادآور شد: استان کرمان رتبه پنجم کشوری را در افزایش متوفیان حوادث رانندگی در مسیرهای برون شهری و روستایی دارد و سال گذشته دو هزار و ۵۰۰ فقره تصادف در سطح استان رخ داده که ۵۹۰ فقره منجر به فوت شده است.
بلوردی گفت: متاسفانه ۵۰ درصد از فوتیها مربوط به دو خودروی پراید و پژو بوده و در ۵۰ درصد بقیه نیز واژگونی خودرو دخیل بوده است.
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