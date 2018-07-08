۸۸۸ واحد تولیدی استان سمنان تسهیلات رونق تولید دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری صبح یک‌شنبه در یک‌صد و دوازدهمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری سمنان بابیان اینکه ۸۸۸ واحد تولیدی استان موفق به دریافت تسهیلات رونق تولید شدند، ابراز داشت: با توجه به نام‌گذاری شعار سال به نام حمایت از کالای ایرانی در ستاد تسهیل به دنبال رفع موانع تولید هستیم تا با بازگشت واحدهای نیمه تعطیل به چرخه اقتصادی بتوانیم ضمن کاهش نرخ بیکاری به رونق استان کمک کنیم.

وی بابیان اینکه این واحدها پنج هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند، افزود: مساعدت و همکاری بانک های عامل در پرداخت تسهیلات قابل تقدیر است که با ارائه آن در قالب سرمایه در گردش، بازسازی و نوسازی و اجرای طرح‌های نیمه تمام توانستند در حل بخشی از مشکلات اقتصادی استان موثر عمل کنند.

دو هزار واحد تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات رونق تولید

معاون استاندار سمنان بابیان اینکه از این میزان تسهیلات ۱۹۳ واحد به مبلغ چهار هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال مربوط به بخش صنعت است، ابراز داشت: ۶۵۹ واحد به مبلغ یک هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال در بخش کشاورزی از این تسهلات بهره‌مند شدند.

عسگری بابیان اینکه تاکنون دو هزار و ۳۹۳ واحد تولیدی استان متقاضی دریافت تسهیلات رونق تولید هستند، تصریح کرد: از این میزان یک هزار و ۶۹۴ واحد تولیدی استان برای دریافت تسهیلات به ارزش بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شدند.

وی بابیان اینکه انتظار می‌رود علاوه بر مساعدت بانک ها واحدهای تولیدی نیز در بازپرداخت اقساط اهتمام کافی را داشته باشند، افزود: هنوز با بسیاری از واحدهای صنعتی و کشاورزی مواجه هستیم که از وجود سایت بهین یاب ناآگاه هستند که انتظار می‌رود واحدهای مربوط آن را راهنمایی کنند و از سوی دیگر بازرسان نیز به واحدهای دریافت‌کننده تسهیلات سر می‌زنند تا وام دریافتی آن‌ها در راستای تولید هزینه شده باشد.

اجرایی شدن ۷۰ درصد مصوبات کارگروه ستاد تسهیل

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان بابیان اینکه تاکنون مشکلات ۳۵۹ واحد تولیدی استان در جلسات کارگروه ‌بررسی‌شده است، ابراز داشت: تاکنون در این جلسات چهار هزار و ۴۰۱ مصوبه به تصویب اعضای کارگروه رسیده است.

عسگری بابیان اینکه بیشترین مصوبات با ۴۴ درصد پیرامون امور مالی و تسهیلاتی است، تصریح کرد: ایدواریم با ارائه تسهیلات مناسب به واحدهای تولیدی شاهد رونق تولید در استان باشیم.

وی بابیان اینکه ۷۰ درصد کل مصوبات اجرایی و مابقی در دست اجرا است، افزود: از میزان مصوبات ۱۸ درصد زیربنایی، ۱۶ درصد مالیات، ۱۱ درصد تامین اجتماعی را شامل می‌شود که امیدواریم دستگاه‌های اجرایی برای رفع این مشکلات اهتمام کافی را داشته باشند.

در این جلسه مشکلات زیربنایی، مالیات و بانکی پنج واحد تولیدی استان بررسی شد .