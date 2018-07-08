پروژه خانه سازی روی تپه ای در دل شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، نخستین پروژه جالب شرکت معماری MAD Architect در آمریکا در شرف اتمام است. این پروژه که در بورلی هیلز کالیفرنیا انجام می شود، یک مسکن لوکس است که برای ساکنان خود آرامش را فراهم می کند.

این پروژه در یک روستا روی تپه ای کوچک اجرا می شود که تمام امکانات شهری را دارد.

این پروژه که Gardenhouse نام گرفته شامل یک سکوی بزرگ به شکل یک تپه مصنوعی است. روی آن ۱۸ خانه ساخته شده است. پس از تکمیل پروژه روی این سکو گیاهان مقاوم در برابر خشکی و کم آبی کاشته می شود. روی زمین نیز فضاهایی تجاری برای اجاره فراهم می شود.

این پروژه چشم اندازی زیبا برای ساکنان تپه فراهم می کنداما علاوه برآن از سروصدا و ترافیک منطقه پایین نیز دور است.

این پروژه با هدف ایجاد اتمسفری سبز در محیط آپارتمانی است. به جای آنکه پروژه در مکانی سبز در طبیعت اجرا شود، تجربه زندگی در وسط طبیعت را برای ساکنان این خانه ها فراهم می کند. همزمان ساکنان می توانند از امکانات شهری استفاده کنند.

پروژه Gardenhouse شامل ۱۸ خانه است از جمله سه خانه شهری، دو استودیو، ۵ ویلا و ۸ آپارتمان. این خانه ها در یک منطقه کوچک و ایزوله ساخته می شود.