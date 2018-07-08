ثبت نام از زنجانی ها برای شرکت در سیزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان، مرتضی کنگاور نظری افزود: چون سنوات گذشته برای پخت آش های سنتی استان زنجان تا پایان تیرماه از زنجانی های عزیز ثبت نام می شود که تا کنون بیش از ۸۰ متقاضی نام نویسی کرده اند.

وی ادامه داد: پس از برگزاری رقابت های مرحله مقدماتی بین متقاضیان به ۱۰ شرکت کننده برتر غرفه طبخ آش های سنتی در جشنواره پیش رو اختصاص خواهد یافت.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی زنجان در خصوص زمان برگزاری سیزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی اظهار کرد: سیزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در تاریخ ۲۲ تا ۲۶ مردادماه سالجاری در زنجان برگزار خواهد شد.

گفتنی است متقاضیان می توانند با مراجعه به دبیرخانه سیزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی واقع در عمارت تاریخی دارایی، موزه صنایع دستی ثبت نام بعمل آورند.