به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری در دیدار ظهر یکشنبه خود با مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان به میزبانی این اداره کل، ضمن بیان اینکه برگزاری جشنواره کتاب‌خوانی رضوی دارای برکات معنوی بسیاری است که ازجمله آن می‌توان به ترویج سیره ائمه(ع) اشاره کرد، تأکید داشت: مبلغان نقش بسزایی را در معرفی جشنواره دارند و اداره کل تبلیغات اسلامی در اشاعه این جشنواره اهتمام خود را به کار خواهد بست.

وی افزود: تلاش برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های اداره کل تبلیغات اسلامی استان سنان مانند روحانیان اعزامی، تشکل‌های دینی، رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب، مؤسسات قرآنی، خانه‌های قرآنی و ... مورد اهتمام قرار می‌گیرد.

ضرورت دقت در انتخاب کتاب‌های جشنواره رضوی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، بابیان اینکه باید به جشنواره کتاب‌خوانی رضوی به‌مثابه یک رویداد فرهنگی نگاه ویژه داشته باشیم، تأکید کرد: امیدواریم تمام نهادهای فرهنگی استان در اجرای هرچه بهتر این جشنواره بهترین نقش را ایفا کنند.

شکری با تأکید بر اینکه ترویج سیره ائمه اطهار(ع) دارای برکات عام برای جامعه است، گفت: باید از تمام ظرفیت‌ها برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی استفاده شود چراکه منجر به ترویج سیره اهل‌بیت(ع) و سبک زندگی اسلامی می‌شوند.

وی در پایان گفت: برای تهیه کتاب‌های جشنواره رضوی می‌بایست از مخاطبان نیازسنجی شود تا مفیدترین کتب را بتوانیم در دایره این جشنواره مشاهده کنیم، همچنین در انتخاب کتاب‌ها می‌بایست دایره سنی را نیز در نظر داشت.