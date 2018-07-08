به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه استانی ایجاد هماهنگی پشتیبانی و نظارت بر برنامه‌های بسیج سازندگی بیان کرد: محرومیت‌زدایی از طریق اجرای پروژه‌های کوچک و زودبازده یکی از سیاست‌های بسیج سازندگی است.

وی با اشاره به اعتبارات دولتی سال مالی ۹۶ بیان کرد: از این محل ۱۶ پروژه با اعتبار مصوب دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در قالب موافقت‌نامه مبادله شده است.

هنری با اشاره به فعالیت‌های قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه استان بیان کرد: این قرارگاه با همکاری مردم و خیران پروژه‌هایی با محور محرومیت‌زدایی در مناطق محروم اجرایی می‌کند.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی بیان کرد: تاکنون ۵۰ پروژه با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد از این اعتبارات سهم قرارگاه است، افزود: ۵۰ درصد دیگر از این اعتبارات از محل مشارکت‌های مردمی و خیرین تأمین می‌شود.

بهره‌برداری از ۶۰ پروژه محرومیت‌زدایی

هنری بیان کرد: ۶۰ پروژه محرومیت‌زدایی در تیرماه جاری با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با اشاره به قرارگاه پیشرفت و آبادانی بیان کرد: تفاهم‌نامه‌ای برای اجرای ۸۲ پروژه با این قرارگاه امضا شده است.

وی اعتبار این پروژه‌ها پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دانست و افزود: از این میزان دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان سهم قرارگاه بوده است.

هنری از پیشرفت ۹۰ درصدی این پروژه‌ها خبر داد و اظهار کرد: امید است با اتمام کامل پروژه ها، تا یک ماه آینده، به بهره‌برداری برسند.

بنا به گفته مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی، تاکنون سهم اعتباری قرارگاه پیشرفت و آبادانی به میزان دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تأمین شده است.

هنری با بیان اینکه چهار میلیارد تومان با آستان قدس رضوی تفاهم‌نامه داشته‌ایم، افزود: از این میزان دو میلیارد تومان سهم استان بوده که از این میزان ۴۲۰ میلیون تومان محقق شده است.

وی بیان کرد: یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در زمینه پروژه‌های منابع آبی تفاهم‌نامه داشته‌ایم که ۷۵۰ میلیون تومان سهم آستان قدس رضوی است.

پرداخت ۴ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح کرامت بیان کرد: این طرح توسط قرارگاه جوادالائمه در مناطق آسیب‌پذیر اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه چهار میلیارد تومان پروژه برای این قرارگاه تعریف شده است، افزود: از این میزان ۵۰ درصد سهم قرارگاه و مابقی سهم مردم و خیران است.

هنری بیان کرد: کل تفاهم‌نامه سال مالی ۹۶، قریب به ۱۵ میلیارد تومان بوده که تاکنون هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان محقق شده است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با اشاره به ایجاد کارگاه‌های کوچک و زودبازده اقتصاد مقاومتی بیان کرد: طی سال گذشته ۴۳۵ کارگاه راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: در این راستا چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به متقاضیان پرداخت شده است.

اعزام ۲۱۷ گروه جهادی به مناطق محروم

هنری با اشاره به اعزام اردوهای جهادی به مناطق مختلف روستایی بیان کرد: طی سال گذشته ۱۳ هزار و ۹۴۵ گروه جهادی به مناطق مختلف اعزام‌شده‌اند.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی بیان کرد: در تابستان سال جاری نیز سه هزار و ۲۰۰ نفر در قالب ۲۱۷ نفر به مناطق مختلف استان اعزام خواهند شد.

وی نقش اردوهای جهادی را در پیشرفت روستا بسیار موثر دانست و اظهار کرد: این افراد به برنامه‌های مختلف فرهنگی، ورزشی، عمرانی و آموزشی می‌پردازند.