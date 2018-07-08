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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۰

«عبد ربه منصور هادی» آواره میان عدن و ریاض/مزدوری سرانجامی ندارد

«عبد ربه منصور هادی» آواره میان عدن و ریاض/مزدوری سرانجامی ندارد

یک منبع نزدیک به رئیس جمهور مستعفی یمن از برخورد حقارت آمیزی که مقامات ریاض و امارات با عبد ربه منصور هادی دارند، پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از البوابه، یک منبع آگاه نزدیک به عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن الان کرد که وی تحت فشار اماراتی ها عدن را ترک می کند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، بیان کرد: فشار شدیدی بر عبد ربه منصور هادی برای ترک این شهر جنوبی یمن از سوی امارات وجود دارد و ادامه حضور هادی در عدن به تشدید اختلافات میان وی و اماراتی ها منجر خواهد شد. مقامات امارات خواستار تکرار سناریوی جزیره سقطرا نیستند.

منبع مذکور اعلام کرد: عبد ربه منصور هادی به دنبال دیداری که در ۱۲ ژوئن گذشته به ابوظبی داشت به عدن بازگشته بود اما اماراتی ها شرط کرده بودند که وی بیش از دو هفته در عدن نماند؛ اما هنگامی که هادی از تصمیم خود برای عدم ترک عدن خبر داد این بار ابوظبی به ریاض متوسل شد تا بر هادی فشار وارد کند تا مجددا به ریاض بازگردد و احتمال می رود که هادی به مقر اقامت خود در ریاض در اسرع وقت بازگردد.

کد مطلب 4341613

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