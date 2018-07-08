ویژه برنامه های شبکه چهار سیما برای شهادت امام جعفرصادق (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه چهار سیما، به مناسبت سالگرد شهادت امام جعفر صادق (ع) ویژه برنامه هایی را تدارک دیده است. برنامه ترکیبی «خورشید صادق» به تهیه کنندگی محسن مناجاتی و اجرای مجید امامی، به بررسی و تبیین ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی مذهب شیعه و اسلام می‌پردازد.

حسینعلی سعدی، احمد رهدار، حبیب‌الله بابایی و سعید اصفهانیان کارشناسانی هستند که در برنامه «خورشید» صادق حضور خواهند داشت و درباره موضوع برنامه گفت‌وگو می‌کنند.«خورشید صادق» دوشنبه ساعت ۸ صبح به روی آنتن می رود.

ویژه برنامه «همسفر» به تهیه کنندگی محمد مقنی باشی یکشنبه ساعت ۲۲:۳۰ پخش می شود.در این ویژه برنامه ۳۰ دقیقه ای که در حرم حضرت معصومه (س)تصویربرداری آن انجام گرفته است،و بخش های مختلف حرم از جمله شبستان نجمه خاتون به تصویر کشیده می شود و در بخش کارشناسی، حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده با مخاطبان در خصوص شخصیت امام صادق(ع) به گفتگو می پردازد.

تله تئاتر تک قسمتی«اخگری دیگر» به مناسبت ایام محرم در دهه ی شصت از تلویزیون پخش شده است، که یکشنبه ۱۷ تیرماه ساعت ۲۳ از شبکه چهار سیما بازپخش می شود. در این تله تئاتر چهره های محبوبی همچون بهرام زند، جلیل فرجاد، مرحوم هاشمی و محمد شیری در آن به ایفای نقش پرداخته اند.

پخش سخنرانی آیت الله فاطمی نیا در خصوص معنا و مفهوم فقاهت از دیدگاه امام صادق (ع) یکی دیگر از ویژه برنامه های شبکه چهار سیما می باشد. تعریف فقیه در احادیث، اهمیت فقه در اسلام، قرآن و فقاهت و شاگردان امام صادق (ع) از جمله محورهای سخنرانی آیت الله فاطمی نیا است که در روز دوشنبه ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه چهار سیما پخش می شود.

ویژه برنامه ترکیبی «مناسبت های اسلامی» ۱۸ تیر ماه ساعت۱۸ از شبکه چهار سیما پخش می شود. این برنامه محصول گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیما است که در آن پرتوی زاده با محمدعلی مهدوی راد در خصوص شخصیت امام صادق (ع) به گفتگو می پردازد.