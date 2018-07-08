تجمعات مذهبی مردم مشهد الگویی برای دیگر شهرهاست

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام لطفیان ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تجمعات و حرکات مذهبی مردم مشهد درایام سوگواری اهل بیت زمینه ساز الگو سازی برای سایر شهرهای کشور شده است.

وی افزود: مشهد مرکز ترویج معارف اهل بیت و مرکزطلوع، تعمیق و گسترش معارف عصمت و طهارت در سراسر کشور و جهان اسلام است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: به واسطه وجود مضجع شریف امام رضا (ع) این شهر پیوسته خوش درخشیده و مردم شهر همیشه دلدادگی خود به خاندان عصمت و طهارت را نشان داده اند.

وی گفت: مشهد شهری است که لحظه ای مناجاتش مردمش و توجه شان به اولیاء خدا قطع نمی شود و در این راستا در سالروز شهادت امام صادق (ع) برای عرض ارادت اجتماع صادقیون را خواهیم داشت.

لطفیان تاکید کرد: این اجتماع در سایر شهرهای استان نیز برگزار می شود ونقاط کانونی تمام شهرستانها مشخص شده و در سالروز شهادت این اجتماع در تمامی استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

وی تاکیدکرد: اجتماع فردا در مشهد با حضور نماینده محترم ولی فقیه در استان حضرت آیت الله علم الهدی برگزار می شود و ویژگی مراسم فردا تشییع دو شهید والا مقام از شهدای تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس است که بر دستان مردم خدا جوی مشهد تشییع خواهند شد.