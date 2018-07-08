حزب عدالت و توسعه «ایلدریم» را نامزد ریاست مجلس ترکیه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، حزب عدالت و توسعه ترکیه که در انتخابات اخیر این کشور به پیروزی رسید «بنعلی ایلدریم» را به عنوان نامزد ریاست مجلس معرفی کرد.

بر اساس قانون اساسی اصلاح شده ترکیه، با آغاز دور جدید ریاست جمهوری در ترکیه پست نخست وزیری حذف می شود و سیتسم حکومتی در این کشور ریاستی شده و رئیس جمهور قدرت اصلی را در اختیار خواهد داشت.

در انتخاباتی که در تاریخ ۲۴ ژوئیه در ترکیه برگزار شد و براساس نتایج نهایی اعلام شده توسط شورای عالی انتخابات ترکیه حزب عدالت و توسعه با کسب ۴۲.۵۰ درصد از آراء در رتبه اول انتخابات پارلمانی قرار گرفت.

براساس این آمار حزب حاکم ۲۹۳ کرسی، حزب مردم جمهوری‌خواه ۱۴۶ کرسی، حزب دموکراتیک خلق ۶۷ کرسی، حزب جنبش ملی‌گرا ۵۰ کرسی و حزب خوب ۴۴ کرسی به دست آورده‌اند.