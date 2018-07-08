مبارزه ۳۱۲ کاراته کا روی تاتامی/ برنامه مسابقات ایرانی ها مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات جمعه هفته جاری با حضور ۳۱۲ کاراته کا از ۲۷ کشور به میزبانی اردن در امان آغاز و و تیم کشورمان عصر سه شنبه تهران را قصد حضور در این مسابقات ترک می کند.

در رقابتهایی که سه روز به طول خواهد انجامید، تیم های ایران و هند با ۱۷ شرکت کننده، اردن، ژاپن و چین با ۱۶، هنگ کنگ و قزاقستان با ۱۵، چین تایپه و اندونزی با ۱۴، ویتنام با ۱۳ بیشترین شرکت کننده را دارند. یمن با ۳، قطر و عمان با ۴ ، امارات با ۵ نفر کمترین کاراته کا را در جمع تیم های حاضر دارند.

در بخش انفرادی مردان وزن ۶۰- و ۶۷- کیلوگرم با ۲۶ کاراته کا، بیشترین شرکت کننده را دارند، ضمن اینکه در بخش دختران نیز وزن ۵۰- و ۵۵- کیلوگرم با ۱۹ شرکت کننده شلوغ تر از سایر اوزان است.

طبق برنامه اعلام شده از سوی کمیته برگزاری جمعه ۲۲ تیرماه پس از وزنکشی و از ساعت ۹ صبح مبارزات مقدماتی همه اوزان مردان و زمان و رقابتهای کاتای انفرادی و تیمی انجام می شود.

شنبه ۲۳ تیرماه و در روز دوم مسابقات جدول شانس مجدد و دیدارهای رده بندی کلیه بخش از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ انجام، سپس رقابتهای نهایی کاتای تیمی و انفرادی، از ساعت ۱۹ مراسم افتتاحیه و از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه مراسم توضیح مدالها برگزار می شود.

یکشنبه ۱۹ تیرماه و در روز پایانی رقابتهای کومیته تیمی و انفرادی از مقدماتی تا نهایی برگزار و مراسم اهدا مدال و اختتامیه نیز از ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.

در دوره قبلی این رقابتها که در آستانه قزاقستان و در تمام رده های سنی برگزار شده بود، تیم ملی بزرگسالان کشورمان به ۴ مدال طلای امیرمهدی زاده، بهمن عسگری و کومیته تیمی مردان و زنان، ۳ نقرهسجاد گنج زاده، مجید حسن نیا، کاتا تیمی مردان و زنان، ۲ برنزمبینا کاویانی و مهدی خدابخشی دست یافتند.