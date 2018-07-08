نوشاد نوشادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با نگاهی به تاریخ پر فراز و نشیب انقلاب و سیر تحولات منطقه‌ای و جهانی درمی‌یابیم، آمریکا که همواره سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی را در تعارض با منویات و خواسته‌های تفرقه‌افکنانه خود در جهان می‌داند، تلاش کرده به شکل‌های مختلف کشورمان را در تنگنا و مضایق اقتصادی قرار دهد.

وی اضافه کرد: به فضل الهی همواره کید و مکر دشمنان نقش بر آب شده است و جز روسیاهی و ذلت حاصلی را برای بدخواهان این مرز و بوم نداشته است.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور بیان کرد: آنچه مسلم است این بار نیز ملت و دولت با تاسی از رهنمودها و راهبری‌های سکاندار کشتی انقلاب از این پیچ تاریخی با سربلندی و اقتدار عبور خواهد کرد.

وی ادامه داد: شورای هیئت‌های مذهبی کشور با برخورداری از ۹۱ هزار هیئت در سراسر کشور و بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند وعاظ، روحانیون و تریبون‌های تبلیغی در این برهه حساس بیش از گذشته بر اهمیت وحدت، همدلی و همراهی در مسیر پیشبرد اهداف و آرمان‌های اصیل انقلاب تاکید خواهد کرد.

نوشادی در مورد سفر رئیس جمهور به کشورهای اروپایی نیز بیان کرد: مواضع سنجیده و اصولی دکتر روحانی در خصوص به رسمیت نشناختن و محکومیت سیاست‌های ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس و همچنین تاکید بر این موضوع که اگر مانع صادرات نفت کشورمان شوند نفت سایر کشورها هم صادر نخواهد شد، موجی از امیدواری را در میان نیروهای انقلابی و متعهد به وجود آورده است.

وی گفت: انتظار می‌رود همه مسئولان و کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی با حفظ روحیه انقلابی همواره با رویکردی مقتدرانه و در طراز جمهوری اسلامی ایران در جامعه بین‌المللی حاضر شوند.