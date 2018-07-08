به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نورعلی سما کوش ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان به میزبانی کتابخانههای عمومی استان، ضمن بیان اینکه هدف از جشنواره کتابخوانی رضوی ترویج فرهنگ رضوی، گسترش و ترویج مطالعه با موضوع فرهنگ غنی اسلامی و سیره ائمه معصوم(ع) است، تأکید کرد: این جشنواره همچنین گرامیداشت دهه کرامت را نیز با اجرای برنامههای مرتبط، دنبال میکند.
وی افزود: دبیرخانه جشنواره تعداد هفت عنوان کتاب با موضوع سیره امام رضا(ع) را بهعنوان منابع هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در سه رده سنی «کودک»، «نوجوان» و «جوان و بزرگسال» معرفی کرده است.
ضرورت اشاعه فرهنگ مطالعه
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان با اشاره بهضرورت استفاده از ظرفیتهای تبلیغی برای شناساندن ابعاد جشنواره رضوی در استان، گفت: شبکه تبلیغی شامل روحانیان اعزامی و مستقر در شهرها و روستاهای استان، رسانهها، تشکلهای دینی و مذهبی و ... در زمره ظرفیتهای خوب ترویجی در سطح استان هستند.
سما کوش بابیان اینکه برگزاری برنامههای فرهنگی موجب شور و نشاط در جامعه خواهد شد، خواستار همراهی بیشتر نهادهای فرهنگی مانند سازمان تبلیغات اسلامی با جشنواره کتابخوانی رضوی شد.
وی در پایان از استقبال خوب مردم استان سمنان در جشنواره رضوی سال گذشته بهعنوان یک رویکرد مثبت به کتابخوانی نام برد و گفت: اشاعه فرهنگ مطالعه در برگزاری چنین رویدادهای فرهنگی دنبال میشود.
نظر شما