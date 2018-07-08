لزوم ایجاد تفکیک بین کمبود آب و خشکسالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمدصادق حمیدیان در جلسه کمیسیون کشاورزی این اتاق که با حضور اعضا و فعالان این بخش در استان برگزار شد، بیان کرد: تغییر اقلیم در یک روند بلند مدت ایجاد می شود اما خشکسالی و اثراتش در کوتاه مدت بروز داده می شود و می توان در مقابله با آن تمهیدات ملموسی انجام داد.

وی با بیان اینکه آنچه در حوزه تغییر اقلیم به وجود می‌آید نتیجه مسایل مختلفی است، افزود: تصمیم‌گیری‌های جزیره ‌ای در دستگاه‌ها، عدم وجود برنامه متقن و ارجح دادن مسائل شخصی بر منافع ملی در حوزه‌های مختخلف دیده می‌شود.

حمیدیان اظهارداشت: متاسفانه بسیار شاهد هستیم که افراد ناآگاه مطالبی را در جامعه به ویژه فضای مجازی منتشر می‌کنند که مسیر را منحرف می‌کند اما چیزی که هیچ گاه نسبت به آن اعتراض نشده، سوءاستفاده و بد استفاده کردن از منابع آبی است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی فارس در تشریح این موضوع ادامه داد: بد استفاده کردن از منابع شامل سوء استفاده از منابع آب، اضافه برداشت، آلوده کردن منابع آبی و عدم توجه به مسائل زندگی موجب شده که ما دچار بحران شویم و توسعه پایدار به تعویق بیفتد که متاسفانه با پا فشاری بر اتفاقات به سمت تعمیق بحران می‌رویم.

وی عنوان کرد: در زمان بحران خشکسالی ما به بحران بدتری به نام بحران غفلت مواجه بودیم همچنین دخالت سیاست گزاران در حوزه آب، گره زدن معیشت مردم به کشاورزی و تکه تکه کردن زمین های کشاورزی باعث بحرانی تر شدن وضعیت منابع آب و خاک کشور و استان شده است.

حمیدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث حائز اهمیت کیفیت آب تصریح کرد: کیفیت آب یکی از موارد مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد و ما در کمیسیون کشاورزی نیز به این بحث خواهیم پرداخت.

وی افزود: در خصوص کیفیت آب ورودی دریاچه مهارلو سالهای متمادی جلسات و مسایلی مطرح شده است که در حوزه شورای شهر وشهرداری شیراز پرونده ها در این مورد به صورت منقطع و خاص بررسی می شود و توالی و سلسله وار بودن آن مورد توجه قرار نمی گیرد.

حمیدیان بیان کرد: می طلبد که شورای شهر و شهرداری شیراز بر اساس اطلاعات موجود در گذشته در زمینه کیفیت آب جمع بندی کند و ادامه مسیر را مبتنی بر آن اطلاعات انجام دهد.