خروج از برجام نقض غرض برای ترامپ بود

به گزارش خبرگزاری مهر، «مادلین آلبرایت» وزیر خارجه اسبق آمریکا در گفتگو با مجله اشپیگل در خصوص خروج یکجانبه ترامپ از توافق هسته ای با ایران اظهار داشت: خروج از برجام برای ترامپ نمونه بارز نقض غرض است.

وی در ادامه افزود: ترامپ می گوید که خواهان کنترل فعالیتهای هسته ای ایران است، اما از این نکته غافل است که خروج از برجام این موضوع را برای وی محقق نخواهد کرد.

آلبرایت در بخش دیگری از این گفتگو رویکرد ترامپ به برنامه هسته ای کره شمالی را مورد انتقاد قرار داد و خاطر نشان کرد: برنامه های هسته ای کره شمالی باید کنترل شده و مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. دولت کلینتون در قیاس با دولت ترامپ در قبال برنامه هسته ای کره شمالی رویکرد مناسب تری در پیش گرفته بود.

این گفتگو بیشتر به بهانه اینکه شمشمین و تازه‌ترین کتاب آلبرایت با نام «فاشیسم؛ یک هشدار» در روزهای آینده در آلمان منتشر می شود، صورت گرفته است.