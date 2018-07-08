کشاورزان مراقب باشند/ گرما در کمین محصولات کشاورزی استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در روزهای اخیر شاهد افزایش دمای هوا در سطح استان هستیم که تهدیدی برای محصولات کشاورزی محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: افزایش دما خصوصا در مناطق ساحلی استان می تواند باعث بروز تنش در بسیاری از محصولات کشاورزی بخصوص مرکبات، نخیلات، کنجد و گلخانه های تولید نشای سبزی و صیفی شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان داشت: این تنش‌ها در نخیلات باعث بروز عارضه خشکیدگی خوشه خرما، در مرکبات باعث خشکیدگی شاخه، ریزش میوه و برگ، سوختگی یک طرفه و کم آبی میوه و در گلخانه‌ها منجر به بوته میری نشای سبزی و صیفی می شود.

وی افزود: افزایش شدید دما باعث فعالیت بیش از حد بعضی از آفات و بیماری‌ها از جمله کنه‌های نباتی در مرکبات و نخیلات ، شیوع بیماری‌های قارچی همچون خشکیدگی شاخه در مرکبات، ساق سیاه کنجد و بوته میری در نشاها می شود.

عمرانی با اشاره به راه های کاهش تنش برای باغداران، کشاورزان و گلخانه‌داران تصریح کرد: در باغات نخیلات که امکان آبیاری وجود دارد حتما آبیاری صورت گیرد، نخیلاتی که امکان آبیاری وجود ندارد عملیات تنک کردن خوشه انجام شود، از انجام هرگونه تغذیه تا بر طرف شدن شرایط تنش خودداری کنند، دور و میزان آبیاری در مرکبات با دقت و با توجه به نیاز گیاه تنظیم کنند، حتی الامکان تا برطرف شدن تنش از سمپاشی خودداری کنند.

وی خطاب به کشاورزان گفت: دما و رطوبت گلخانه را مرتبا پایش شود، سطح خارجی گلخانه ها را پوشش مناسب صوت گیرد و مزارع کنجد را در حد نیاز آبیاری نمایند تا از تنش های خشکی و بیماری که منجر به کاهش شدید عملکرد می شود ممانعت شود.

طبق داده های هواشناسی، دمای هوا طی هفته جاری به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد و پیش بینی می شود از روز دوشنبه روند افزایش دما شدت بیشتری می یابد و در مناطق غیر ساحلی به بیش از ۵۰ درجه سلسیوس و در برخی نقاط ساحلی تا آستانه ۵۰ درجه سلسیوس افزایش یابد.