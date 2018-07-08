۸ واحد فناور جدید در دانشگاه سمنان پذیرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق ولیپور ظهر یکشنبه در نشستی با حضور مسئولان و مدیران شرکتهای دانشبنیان و فناورانه واقع در دانشگاه سمنان، ضمن بیان اینکه هشت مرکز فناوری جدید طی سهماهه نخست سال۹۷ به واحدهای فناور این دانشگاه افزودهشده است، تأکید کرد: این مراکز فعالیت خود را با نظارت مرکز رشد و فناوری دانشگاه در حوزه ایده محوری توسعه خواهند داد.
وی افزود: تولید محصولات دانشبنیان دیگر رسالتی است که واحدهای فناور واقع در دانشگاه سمنان به آن اشتغال خواهند داشت.
فراهم شدن بستر برای فعالیت واحدهای فناور
مدیر مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان گفت: عمران و مواد غذایی، آی تی، هنر، مکاترونیک، شیمی، مکانیک در زمره بخشهایی هستند که واحدهای فناوری جدید دانشگاه سمنان قرار است در آنها فعالیت کنند.
ولی پور درباره روند کار این واحدها نیز توضیح داد: واحدهای فناوری ابتدا ایده یا طرحی را مطرح کرده و سپس آن را در جلسهای موسوم به دفاع از ایده محوری ذیل کمیته پذیرش و ارزیابی مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان میپردازند پسازآن در صورت تائید فعالیت خود را بر روی تولید محصولات دانش بنیان آغاز خواهند کرد.
وی در خاتمه تاکید کرد: بستر لازم برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان و ایدههای نو در مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان فراهم است.
نظر شما