دستگیری قاتل زن ۵۲ ساله در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا زارعی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی کسب خبر مبنی بر فوت مشکوک خانمی ۵۲ ساله در یکی از روستاهای تابعه استان، کارشناسان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی به محل اعزام و در بدو ورود جسد متوفی را در داخل انباری در حالی که با ضربات چاقو و به علت شدت جراحت وارده در محل فوت شده بود مشاهده کردند.

وی افزود: یکی از همسایگان در تحقیقات و بررسی ها گفت بعد از این که همسرم برای کار کشاورزی از منزل خارج شد، مقتوله که در همسایگی ما سکونت داشت و برای تهیه تخم مرغ و روغن محلی به منزل ما می آمد، آن روز به محض ورود به منزل ما، فردی که سر و صورت خود را پوشانده بود پشت سر او وارد منزل ما شد و با مقتوله جر و بحث و سپس با ضربات چاقو او را به قتل رساند و از محل متواری شد.

سرهنگ زارعی ادامه داد: با توجه به تناقض گویی در اظهارات نامبرده پرونده به همراه مظنون به اداره مبارزه با جرایم جنایی استان منتقل و با تجمیع یافته های پلیسی در نهایت متهمه به قتل مقتوله با ضربات چاقو در انباری منزل خود اعتراف کرد.

وی بیان کرد: متهمه در تحقیقات تکمیلی گفت مقتوله در رفت و آمد به منزل من اقدام به سرقت النگوی من کرده بود و پس از این که همسرم به مزرعه رفت او را به منزل خودم کشانده و به داخل انباری برده و از وی خواستم که النگویی که از منزل من سرقت کرده را پس دهد که زیر بار نرفت و او را هل دادم و با استفاده از چاقویی که از قبل آماده کرده بودم دو ضربه به بدن وی وارد کرده و او را کشتم.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت: متهمه با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.