  1. استانها
  2. همدان
۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۵

رئیس پلیس آگاهی استان همدان خبرداد:

دستگیری قاتل زن ۵۲ ساله در همدان

دستگیری قاتل زن ۵۲ ساله در همدان

همدان - رئیس پلیس آگاهی استان همدان از دستگیری قاتل زن ۵۲ ساله در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا زارعی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی کسب خبر مبنی بر فوت مشکوک خانمی ۵۲ ساله در یکی از روستاهای تابعه استان، کارشناسان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی به محل اعزام و در بدو ورود جسد متوفی را در داخل انباری در حالی که با ضربات چاقو و به علت شدت جراحت وارده در محل فوت شده بود مشاهده کردند.

وی افزود: یکی از همسایگان در تحقیقات و بررسی ها گفت بعد از این که همسرم برای کار کشاورزی از منزل خارج شد، مقتوله که در همسایگی ما سکونت داشت و برای تهیه تخم مرغ و روغن محلی به منزل ما می آمد، آن روز به محض ورود به منزل ما، فردی که سر و صورت خود را پوشانده بود پشت سر او وارد منزل ما شد و با مقتوله جر و بحث و سپس با ضربات چاقو او را به قتل رساند و از محل متواری شد.

سرهنگ زارعی ادامه داد: با توجه به تناقض گویی در اظهارات نامبرده پرونده به همراه مظنون به اداره مبارزه با جرایم جنایی استان منتقل و با تجمیع یافته های پلیسی در نهایت متهمه به قتل مقتوله با ضربات چاقو در انباری منزل خود اعتراف کرد.

وی بیان کرد: متهمه در تحقیقات تکمیلی گفت مقتوله در رفت و آمد به منزل من اقدام به سرقت النگوی من کرده بود و پس از این که همسرم به مزرعه رفت او را به منزل خودم کشانده و به داخل انباری برده و از وی خواستم که النگویی که از منزل من سرقت کرده را پس دهد که زیر بار نرفت و او را هل دادم و با استفاده از چاقویی که از قبل آماده کرده بودم دو ضربه به بدن وی وارد کرده و او را کشتم.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت: متهمه با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 4341633

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها