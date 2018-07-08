۱۵۱ طرح اشتغال روستایی در استان ایلام به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله شیرخانی روز یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری اظهار داشت: در صورتیکه برنامه اشتغال روستایی در کشور بخوبی اجرا و بانک های عامل نیز همکاری بیشتری با متقاضیان داشته باشند، تحول بزرگی در اشتغالزایی در روستاها ایجاد خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه آنگونه که انتظار داشتیم تاکنون اجرای آن در استان با برنامه ریزی های صورت گرفته به پیش نرفته است.

مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ایلام تاکید کرد: ۹۰۰ میلیارد ریال در چارچوب این برنامه به استان ایلام تخصیص یافته است که تاکنون نتوانسته ایم آن را بطور کامل جذب کنیم.

شیرخانی اضافه کرد: مجموع طرح های مصوبه کمیته فنی در استان ایلام ۷۶۱ طرح با اعتبار ۱۶۲ میلیارد ریال و اشتغالزایی دو هزار و ۹۹۴ نفر است.

وی تاکید کرد: پرونده های در دست بررسی در استان نیز ۴۸۶ طرح با اعتبار ۸۷۷ میلیارد ریال و اشتغال یک هزار و ۷۸۸ نفر است.

مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام گفت: ۱۵۱ طرح تاکنون با اعتبار ۱۹۷ میلیارد ریال و اشتغال ۴۷۸ نفر مصوب و تسهیلات پرداخت شده است.