رئیس جمعیت بانوان فرهیخته کشور از آذربایجان شرقی انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت رئیسه شورای مرکزی جمعیت بانوان فرهیخته کشور در هشتمین نشست این شورا برگزار و اعضای جدید هیئت رییسه مشخص شدند و نسرین پیرسمساری از آذربایجان شرقی به عنوان رئیس شورای مرکزی جمعیت بانوان فرهیخته کشور انتخاب شد.

گفتنی است پیر سمساری رئیس جمعیت بانوان فرهیخته استان آذربایجان شرقی است.

دیگر اعضای هیئت رئیسه مرکزی نیز سهرابی (رئیس جمعیت بانوان فرهیخته استان کردستان)، پورحیدر (رئیس جمعیت بانوان فرهیخته استان آذربایجان غربی) و بابایی (رئیس جمعیت بانوان فرهیخته استان گلستان) انتخاب شدند.